Il Signore degli Anelli, gioco mobile arriva a breve

The Lord of the Rings Rise to War è il nuovo videogioco mobile de Il Signore degli Anelli, celebre saga fantasy, programmato dal publisher NetEase per il rilascio globale il 23 settembre, una data sicuramente memorabile per i fan dell’opera magna di J.R.R. Tolkien dato che è un giorno dopo il compleanno condiviso di Bilbo e Frodo Baggins.

The Lord of the Rings Rise to War è un videogioco MMO di strategia ambientato nella Terra di Mezzo, l’iconica ambientazione de Il Signore degli Anelli, durante gli eventi che hanno caratterizzato la Terza Età. Il gioco, a parole di NetEase nel loro comunicato stampa, cerca di essere visivamente stupefacente e completamente fedele ai dettami di Tolkien. In attesa della nuova serie di Amazon, questo nuovo gioco potrebbe essere un bel passatempo.

In questo nuovo gioco mobile saranno presenti personaggi e luoghi iconici tratti dalla saga, basati principalmente sulla trilogia di film di Peter Jackson Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001), Le Due Torri (2002) e Il Ritorno del Re (2003). La Terza Età della Terra di Mezzo infatti, per i pochi avvezzi alla cronologia e alla storia dell’opera fantasy, corrisponde esattamente agli eventi che hanno portato alla distruzione dell’Unico Anello e alla sconfitta del malvagio Sauron, alla fine della Guerra dell’Anello.

📢 The wait will soon be over, Tacticians. Your faction, your Fellowship, and your future fame await you in Middle-earth.

The Lord of the Rings: Rise to War will be released on the 23rd of September 2021 for all of Europe, America, Oceania and Southeast Asia. #LOTRRisetoWar pic.twitter.com/8IMKmjpkUl — NetEase Games_EN (@NetEaseGames_EN) August 25, 2021

In The Lord of the Rings Rise to War il giocatore prende il controllo di una delle tante fazioni dell’universo narrativo de Il Signore degli Anelli per cercare di conquistare territori in modo da espandere il proprio impero e diventare il leader più potente. NetEase descrive i combattimenti in stile Total War in termini di posizionamento delle unità e del proprio comandante. A completare le meccaniche di battaglia ci sono lo sviluppo e la gestione della propria base e delle diverse strutture preposte alla difesa e al reclutamento di battaglioni. Il gioco è free-to-play su iOS e Android ma sono previsti acquisti in-app che consentono di ridurre al minimo i minuti di attesa. Potete preregistrarvi al gioco da questa pagina.