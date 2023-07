In un tweet rilasciato negli scorsi giorni da Astal, viene citato un episodio che, apparentemente, mostra il lato più vendicativo di Microsoft.

Astal, condividenti un tweet rilasciato dalla software house Running With Scissors, rende pubblica una serie di eventi che ha visto coinvolto proprio il team di sviluppo dietro a Postal, il quale, per chi non lo sapesse, è da sempre caratterizzato non solamente da produzioni oltraggiose ma anche da un atteggiamento, costantemente ironico e sopra le righe.

Il team di sviluppo, difatti, lo scorso giugno si era lanciato in un ironico attacco verso gli upgrade grafici realizzati per i recenti titoli tripla A e, come paragone, ha confrontato un modello poligonale di Red Dead Redemption (2010) con uno di Starfield (2023), ironizzando sui passi indietro compiuti in tal senso.

Postal Game Devs were rejected by Microsoft to port their game on Xbox.

The reason is they trolled Starfield and Xbox in June.

Next time don’t use the console war if you want your games on Xbox pic.twitter.com/sFk31nEMCD — ✖️Astal✖️ (@astaranx) July 21, 2023

Se fino a qui, questa storia poteva sembrare solamente il solito caso di “attacco social” nei confronti di una next-gen che, a detta di molti, fatica a decollare, quello che è successo in seguito al tweet di Running With Scissors, ha dell’incredibile.

Microsoft, difatti, pare non aver apprezzato il tweet e, senza alcun commento a riguardo, pare si sia limitata a rifiutare il rilascio di Postal sul loro store digitale, rendendolo, di fatto, impossibile da giocare su Xbox.

Al momento, ovviamente, Microsoft non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito e, per quanto la narrazione degli eventi di Running With Scissors risulti assurdamente realistica, è molto probabile che il titolo sia stato rifiutato per qualche problema di compatibilità o di rispetto delle linee guide.

Risulta, però, decisamente divertente il tempismo di questa ironica serie di eventi, così come la voglia di creare sempre un “caso sociale” attorno a queste situazioni.

Nel mentre m, se siete interessati a giocare a Postal, vi toccherà andare su altri lidi per potervi godere la violentissima esperienza targata Running With Scissors.