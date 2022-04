Durante la scorsa settimana, la serie The Walking Dead prodotta da Telltale Games ha compiuto 10 anni. In un documentario, nato per festeggiare questo anniversario, gli sviluppatori originali hanno spiegato come il gioco venne concepito e inizialmente non aveva nessun tipo di legame con il franchise creato da Robert Kirkman, ma era in realtà un progetto destinato a Valve e che mirava ad essere uno spin-off narrativo di Left 4 Dead.

Come spiegato nel documentario, Telltale Games aveva cominciato a lavorare al suo The Walking Dead con un’idea ben precisa: utilizzare il contesto del gioco Valve per un gioco basato sull’universo di Left 4 Dead. “Il prototipo originale era davvero diverso rispetto a quello che poi è diventato”, ha spiegato Jake Rodkin, che ha lavorato in Telltale Games come season designer e director lead. Nonostante il progetto di riferimento fosse diverso, il prototipo aveva mantenuto tutti gli elementi chiave delle produzioni del team di sviluppo.

Di quell’idea non si fece più nulle a a quel punto Telltale Games decise di mettersi in contatto con Kirkman e d’altronde i buoni propositi c’erano tutti: l’ambientazione era più o meno simile e il concept, basato sugli zombie, era praticamente identico. La risposta di Kirkman la conosciamo tutti ed è stata un sonoro sì, che ha portato alla creazione di uno dei giochi migliori del team di sviluppo ed ha portato The Walking Dead anche su console e PC. Il commento di Kirkman, poi, non lascia spazio all’interpretazione. “Sono davvero contento che la loro idea non abbia funzionato”, ha dichiarato il creatore in merito allo spin-off su Left 4 Dead.

Telltale Games dichiarò fallimento nel 2018, salvo poi essere salvata da LCG Entertainment. Attualmente il team di sviluppo sta lavorando a diversi nuovi progetti, tra cui un inedito gioco di Star Trek e The Wolf Among Us 2. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.