Mercedes-AMG ha lanciato un nuovo volante per simulatori di guida, realizzato in collaborazione con Cube Controls, azienda italiana con sede a Sassari, in Sardegna. L’azienda è una delle più all’avanguardia quando si tratta di prodotti high-end per simulatori di guida, motivo per cui è stata scelta da Mercedes-AMG per questa collaborazione.

Il volante si chiama Cube Controls x Mercedes-AMG – GT Edition SIM Wheel (un nome non certo breve, ma facile da ricordare) è frutto di due anni di sviluppo e di un progetto che ha portato Cube Controls a creare il volante per Mercedes-AMG GT Track Series, auto da corsa sportiva realizzata in edizione limitata di soli 55 esemplari per il 50esimo anniversario di AMG, e successivamente per GT2.

Credit: Cube Controls / Mercedes-AMG

Il nuovo volante realizzato da Cube Controls sarà disponibile a partire dal 29 settembre direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ma chi ha già avuto modo di provarlo ne è rimasto soddisfatto: il dispositivo è stato presentato in anteprima lo scorso dicembre al Sim Racing Expo di Norimberga, dove ha raccolto ottimi feedback sia da parte degli appassionati che di piloti professionisti.

“La collaborazione con Mercedes-AMG è stata e continua ad essere un viaggio adrenalinico” afferma il CEO di Cube Controls Fabio Roberto Sotgiu. “Grazie alla sinergia nata tra il nostro Lead Designer e co-founder Massimo Cubeddu e gli ingegneri di Mercedes-AMG, è stato possibile realizzare un volante per il Sim Racing in grado di offrire un’esperienza di guida vicinissima alla realtà, senza comprometterne in alcun modo il design ricercato e l’ergonomia, tratti distintivi di Cube Controls.”