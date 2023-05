Conoscete la Immersion Corporation? E’ una società nata in Florida nel 1993 ma diventata famosa dal 2004 in avanti, dopo aver brevettato una tecnologia di vibrazione poi diventata famosa grazie all’integrazione in tutti i controller delle console. E’ proprio da allora che Immersion Corp. ha iniziato a fare causa a tutte le aziende che utilizzano la sua tecnologia, iniziando da Sony, accusata di aver utilizzato la sua tecnologia di feedback aptico (la vibrazione).

Dal 2004 ad oggi questa azienda ha fatto causa a Microsoft, ad Apple, a Google, a Motorola e a Fitbit, e tutte le aziende coinvolte hanno finito per patteggiare con Immersion: nel caso di Microsoft, la compagnia ha incassato circa 26 milioni di dollari, ma tante altre cause sono ancora in corso, come quella nei confronti di Meta.

Arrivati a questo punto, la Immersion Corp. detiene così tanti brevetti legati alle tecnologie di feedback aptico (ben 1650 brevetti!) da poter fare il bello e il cattivo tempo in tribunale, e le aziende a cui viene fatta causa fanno prima a trovare un accordo prima di andare in tribunale.

Lo scorso lunedì, Immersion ha intentato causa a Valve a causa di 7 diversi brevetti datati tra il 2002 e il 2016, chiedendo i danni, le royalties e persino un’ordinanza nei confronti della compagnia di Gabe Newell.

“Siamo davvero contenti che Valve riconosca il valore delle tecnologie di feedback aptico e abbia deciso di utilizzare la nostra tecnologia nel suo sistema portatile e nei sistemi dedicati a VR e AR al fine di generare flussi di denaro grazie alla vendita di hardware, giochi e altri asset virtuali, e pubblicità, ma per noi è importante proteggere il nostro business contro gli abusi nei confronti della nostra proprietà intellettuale, per preservare gli investimenti che abbiamo fatto nei confronti di questa tecnologia.” ha detto Eric Singer, CEO di Immersion Corp.

Vale utilizza la tecnologia LRA nel suo Steam Deck, la stessa che Nintendo usa per la Switch, ed è probabile che la situazione si risolverà come abbiamo visto molte volte negli ultimi anni: un accordo economico tra Valve e Immersion così da garantire la licenza di utilizzo.