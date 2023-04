EA ha appena svelato al mondo intero Immortals of Aveum, una nuova IP facente parte del programma EA Originals (come Wild Hearts o It Takes Two) e quindi sviluppato da un team esterno (Ascendant Studios), ma finanziato da Electronic Arts. Il gioco sembra molto interessante, qua sotto trovate il trailer ufficiale con tanto di gameplay.

Dietro al progetto c’è anche Bret Robbins, che in passato ha lavorato come Creative Director a giochi quali: Dead Space, Blood Omen e ben tre Call of Duty. Il gioco sembra molto interessante perché ibrida meccaniche fa FPS con magie da classico videogioco fantasy.