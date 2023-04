Qualche giorno fa vi abbiamo parlato per la prima volta di Immortals of Aveum, un FPS di genere fantasy sviluppato da Ascendant Studios e pubblicato (nonché finanziato) da Electronic Arts. Ebbene, oggi possiamo entrare ancora più nel dettaglio dell’opera grazie a un nuovo gameplay trailer della durata di oltre 6 minuti, nel quale possiamo capire meglio le meccaniche di gioco.

Nel video vengono, infatti, mostrati per lo più combattimenti, i quali saranno incentrati sull’uso della magia. Questa rappresenta sia lo strumento offensivo che difensivo durante gli scontri, dato che si potranno utilizzarsi diversi tipi di incantesimi in base alla situazione. In particolare, vi sono tre tipi di magia: rossa, blu e verde, le quali genereranno attacchi di diverse entità.

La magia, oltre che per combattere, dovrà essere impiegata anche per risolvere puzzle ambientali. Nel video vediamo, infatti, l’attivazione di un sigillo in quello che sembra essere una specie di altare e l’impiego degli incantesimi blu per spingere e attrarre a sé oggetti.

Immortals of Aveum sarà ambientato ad Aveum, un mondo plasmato da conflitti millenari per il controllo della magia conosciuta come Everwar. I cinque regni che lo componevano sono stati ridotti solamente a due superpoteri, Lucium e Rasharn, tra i quali vi è un’enorme spaccatura a dividere le terre.

Il titolo uscirà su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 il 20 luglio 2023, quindi non ci resta che attendere ulteriori novità.

