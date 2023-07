L’uscita di Immortals of Aveum, il nuovo sparatutto fantasy pubblicato da EA, è sempre più vicina. Per colmare l’attesa Ascendant Studios ha pubblicato un nuovo video, il quale ci dà un assaggio un po’ più approfondito della storia del gioco e delle relazioni tra i personaggi.

In questa scena, gli Immortali si incontrano nella Camera di Guerra del Palathon, una fortezza fluttuante nel sud di Lucium nonché quartier generale dell’Ordine degli Immortali. Mentre la lotta contro Sandrakk continua, Jak è tornato dal Fronte con un artefatto, la Pietra del Vincolo, che avrebbe dovuto distruggere, e invece ha deciso di tenere. Ora deve convincere i suoi compagni Immortali, e soprattutto il generale Kirkan, di aver preso la decisione giusta.

https://youtu.be/StckqdneDXw

A parlare di più della storia di Immortals of Aveum è proprio colui che l’ha scritta, Michael Kirkbride, che in una recente intervista ha detto la sua sul mondo di gioco:

“La magia e il mondo di Aveum sono praticamente la stessa cosa. Nella mitologia del gioco, sono stati creati allo stesso tempo, uno che completa l’altro per creare qualcosa di meraviglioso. È solo quando arrivano gli umani che le cose vanno in discesa. In questi giorni, Aveum è un luogo dove la pace è un concetto estraneo, uno stato innaturale. La Guerra Eterna è per il controllo della magia e il resto della società si conforma a essa. Che sia per legge o per dovere, chiunque raggiunga l’età di leva viene gettato dentro. Coloro che controllano la magia sono le classi dominanti e coloro che non possono sono i loro eserciti.”

Inoltre, tra i nuovi post pubblicati sul blog possiamo dare un primo sguardo al lore book di Immortals of Aveum, dove potremo trovare tantissime informazioni sulla storia, la lore, i personaggi e il mondo di gioco creato da Ascendant Studios. A metà tra un art book e un romanzo, il libro è senz’altro un pezzo da collezione da tenere d’occhio.

Immortals of Aveum sarà disponibile dal 22 agosto 2023. I preordini sono già aperti per Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store. Noi abbiamo avuto modo di provarlo qualche mese fa, e in questo articolo potete trovare le nostre opinioni in anteprima!