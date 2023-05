Uno dei titoli più interessanti in uscita quest’anno è senza dubbio Immortals of Aveum, la nuova IP sviluppata da Ascendant Studios e pubblicata da Electronic Arts. Ebbene, l’FPS a tema magico uscirà il 20 luglio ed è finalmente disponibile per il preorder su Amazon!

La versione per PS5 di Immortals of Aveum, infatti, è disponibile per il preordine a 79,99€. Acquistare il titolo in anticipo non solo vi garantirà di riceverlo il giorno dell’uscita (o persino prima, come spesso accade con gli ordini su Amazon), bensì di ottenere una serie di ricompense in-game che vi daranno svariati vantaggi durante l’avventura.

Immortals of Aveum è un FPS incredibilmente innovativo: al posto dei fucili dovrete sfruttare la magia per lanciare diversi tipi di incantesimi, mentre a volare nel cielo non saranno elicotteri militari, bensì navicelle spaziali ed enormi draghi. Ascendant Studios, infatti, è riuscita a creare l’unione perfetta tra fantasy e fantascienza, dando vita a un mondo di gioco interessantissimo e incredibilmente vario.

Durante l’avventura singleplayer vestirete i panni di Jak, un giovane mago nonché parte dell’esercito che ha come obiettivo quello di porre fine alla Sempiguerra, un conflitto secolare contro il tiranno Sandrakk. L’impavido ragazzo possiede il rarissimo dono di poter sfruttare tutti e tre gli elementi insiti nella natura di un mago: quella rossa, che rappresenta la violenza, quella blu, che incarna la forza e la manipolazione fisica della materia, e infine quella verde, che simboleggia la crescita e la transizione. Durante l’avventura potrete, dunque, intercambiarli a vostro piacimento, dando vita a combattimenti frenetici e sempre differenti.

Nel corso del gameplay, oltre a immergervi negli scontri contro la fazione nemica, potrete esplorare ambientazioni diversificate e ammirare delle scene cinematografiche mozzafiato. Il comparto artistico di Immortals of Aveum, sia nelle cut-scene che in-game, vi lascerà a bocca aperta: tra personaggi e nemici ben caratterizzati, panorami sempre differenti, creature fantastiche e riferimenti a universi come Il Signore degli Anelli, Star Wars e Marvel, ovunque poserete gli occhi rimarrete esterrefatti da ciò che vedrete.

Infine, preorinando il gioco prima della sua uscita potrete riscattare il Sigillo Dardo Voltaico Purificato, un’arma che potenzierà gli attacchi di magia blu. Dato che i vari potenziamenti si sbloccheranno nel corso dell’avventura attraverso le casse disseminate nella mappa, grazie al preorder otterrete un bonus niente male che vi aiuterà sin dall’inizio.

Insomma, non possiamo che consigliarvi di giocare Immortals of Aveum alla sua uscita. Vi rimandiamo, dunque, alla pagina Amazon dedicata al preorder, invitandovi ad acquistarlo il prima possibile.

