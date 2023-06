Uno dei titoli che attendiamo con maggiore curiosità fra quelli in uscita nel 2023 è Immortals of Aveum, sparatutto fantasy che abbiamo avuto modo di provare un mesetto fa. Ebbene, purtroppo dovremo aspettare ancora un po’ prima di poter mettere le mani sull’opera realizzata da Ascendant Studios e pubblicata da Electronic Arts, dato che oggi è stato annunciato il posticipo di qualche settimana.

La nuova data d’uscita prevista per Immortals of Aveum è il 22 agosto 2023. Si tratta di una ventina di giorni rispetto alla data originale del 20 luglio, che permetteranno, però, al team di aggiungere ulteriori funzionalità per PC, così da presentare il loro primo titolo come studio in modo impeccabile.

Insomma, stiamo parlando di un’attesa che – almeno sulla carta – ne varrà la pena, dato che dovrebbe permettere ad Ascendant Studios di far uscire il gioco senza le problematiche che hanno afflitto molti dei rilasci recenti, soprattutto su PC.

Immortals of Aveum è un FPS estremamente innovativo: al posto delle classiche armi da fuoco, i giocatori dovranno padroneggiare la magia per scagliare una vasta gamma di incantesimi, mentre gli scenari di battaglia saranno dominati non da elicotteri militari, bensì da navicelle spaziali e giganteschi draghi. Ascendant Studios è riuscita a creare un’unione perfetta tra il mondo del fantasy e della fantascienza, dando vita a un affascinante e sorprendente universo di gioco.

I giocatori vestiranno i panni di Jak, un giovane mago che fa parte dell’esercito impegnato in una missione cruciale: porre fine alla Sempiguerra, un conflitto secolare contro il tiranno Sandrakk. Il coraggioso protagonista possiede un dono estremamente raro, la capacità di utilizzare tre diverse forme di magia, ognuna legata agli elementi fondamentali della natura: il rosso rappresenta la violenza, il blu incarna la forza e la manipolazione fisica della materia, mentre il verde simboleggia la crescita e la transizione. Durante l’avventura, si potranno alternare liberamente queste forme magiche, dando vita a combattimenti frenetici e sempre diversi.

Oltre alle epiche battaglie contro le fazioni nemiche, i giocatori avranno l’opportunità di esplorare ambientazioni variegate e ammirare incredibili sequenze cinematografiche. Il comparto artistico di Immortals of Aveum, sia nelle cutscene che in-game, è semplicemente sbalorditivo: i personaggi e i nemici sono riccamente caratterizzati, gli scenari sono sempre singolari, le creature fantastiche affascinanti e si potranno trovare numerosi riferimenti a universi popolari come Il Signore degli Anelli, Star Wars e Marvel.