Già in passato la modalità creativa di Fortnite ha prodotto esperimenti decisamente interessanti, ma questo tributo a BioShock è probabilmente la cosa migliore mai vista. Creato dall’utente FluxCapacimoose, questo speciale omaggio alla serie creata da Ken Levine è decisamente fedele e mostra una Rapture molto simile a quella originale.

Il risultato, in effetti, è straordinario. La ricreazione di BioShock e più precisamente di Rapture, la città utopica in cui prendono vita le avventure dei primi due giochi della serie, è molto fedele all’originale. Come è possibile dalle immagini e dai video, Rapture è stata ricreata alla perfezione, così come è stata ricreata anche la tuta da sommozzatore, che è chiaramente ispirata a quella del Big Daddy. Anche lo stile della città, i corridoi e le atmosfere cupe e inquietanti sono state ricreate alla perfezione.

Chiaramente ci sono dei limiti: la Rapture creata in Fortnite (che potete osservare grazie al video che trovate poco più in basso) è in realtà una “semplice” mappa, che potrebbe essere addirittura utilizzata per un deathmatch o una partita del Battle Royale. Nonostante ciò, è l’ennesima dimostrazione di come il gioco di casa Epic Games possa diventare anche un mezzo per dare sfogo alla propria creatività. Lo stesso FluxCapacimoose ha infatti ricreato diverse altre mappe ispirati ad altri franchise, come per esempio quello di GoldenEye e Ghostbusters.

L’ultimo capitolo di BioShock ha debuttato oramai nel lontano 2013. Un nuovo gioco della serie, conosciuto tra i fan come BioShock 4, dovrebbe essere ufficialmente in lavorazione come dimostrato da alcuni leak emersi nel corso degli ultimi mesi. Nonostante ciò, al momento 2K non ha ancora annunciato il nuovo gioco della serie, ma è probabilmente solo questione di tempo prima che l’ufficialità arrivi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.