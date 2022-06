Oltre a poter costruire la propria, in Starfield sarà possibile anche rubare le astronavi degli NPC. La conferma è arrivata direttamente da Pete Hines di Bethesda, che ha annunciato come sì, anche nel prossimo gioco di ruolo di Todd Howard e soci sarà possibile scappare via con mezzi di trasporto che non appartengono direttamente ai giocatori.

La possibilità di rubare astronavi agli NPC fa parte di una semplice filosofia, ovvero quella di non mettere paletti ai giocatori. “Non vogliamo limitare in nessun modo i giocatori”, le parole di Pete Hines, che confermano dunque la natura completamente libera di Starfield, che va dall’esplorazione fino appunto a veri e propri atti criminali. Già in The Elder Scrolls e Fallout si possono commettere dei furti, ma chiaramente il tutto è limitato dall’assenza di veri e propri veicoli. Con il nuovo action RPG, però, tutto questo cambierà.

Hines ha spiegato che sarà possibile entrare in un’astronave, uccidere tutti i membri dell’equipaggio e partire. “Potete fare tutto quello che volete. Penso che sia una componente speciale dei giochi Bethesda”, le parole di Hines. Questo ovviamente non si limita alle astronavi, no. In Starfield sarà infatti anche possibile rubare nei negozi e ovviamente derubare gli NPC anche dei loro effetti personali. Libera scelta da parte dei giocatori, che potranno dunque decidere come comportarsi nello spazio.

Starfield non ha ancora una data di uscita. Il nuovo gioco di casa Bethesda Game Studios sarà disponibile a partire dal 2023 su Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Oltre alla libera esplorazione, che porterà via tantissimo tempo ai giocatori vista l’enorme quantità di pianeti, il gioco potrà anche contare sulla storyline più lunga mai realizzata dal team di sviluppo: per portare a termine la campagna, infatti, saranno richieste dalle 30 alle 40 ore. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.