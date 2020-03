In the Valley of Gods: lo sviluppo del titolo di Campo Santo non è ancora ripartito

Campo Santo, il team di sviluppo di Firewatch aveva annunciato a fine 2017 il proprio nuovo progetto chiamato In the Valley of Gods. Il titolo prometteva di fondere lo spirito fortemente narrativo di Firewatch all’esplorazione alla Indiana Jones. Di recente Valve ha acquistato lo studio mentre il titolo era ancora in fase di sviluppo, ora i lavori sono stato sospesi e gli sviluppatori di Campo Santo sono passati ad altri progetti, tra cui Half-Life Alyx.

Ora che il nuovo attesissimo titolo di Half-Life è finalmente stato rilasciato, molti giocatori speravano che il team di Campo Santo si sarebbe concentrato nuovamente nello sviluppo di In the Valley of Gods. Ne ha parlato recentemente lo sviluppatore Chris Remo durante un’intervista rilasciata alla redazione di PCGamesN, il quale ha voluto chiarire la posizione che ha lo studio all’interno dei progetti di Valve.

Nell’intervista Remo dichiara che i lavori su In the Valley of Gods “al momento sono fermi. Qualcosa che abbiamo scoperto nel tempo è che Valve è un posto con molti team di sviluppo che lavorano a molti progetti. C’è molto che succede all’interno di Valve.”

Lo scorso dicembre, quando era stato confermato lo stop al progetto In the Valley of Gods, il co-fondatore di Campo Santo, Jake Rodkin, aveva dichiarato che “certamente sarà un progetto su cui potremmo tornarci a lavorare un giorno. E quando ciò accadrà, troveremo un modo entusiasmante per annunciarlo ai nostri fan”. Cosa ne pensate della situazione di In the Valley of Gods?