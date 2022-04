I prossimi 23 e 24 aprile, la partnership fra E-Blue e Akidragon giungerà a Trieste dove verrà inaugurata la prima Game Arena nel capoluogo friulano. Due giorni senza freni all’insegna del gaming a 360° assieme a 18 tra i più importanti streamer, youtuber, gamer e cosplayer del panorama nazionale.

Sabato 23 aprile si alzerà il sipario sulla nuova Akidragon Game Arena, allestita presso il centro commerciale “Il Giulia” di Trieste, grazie al prezioso lavoro svolto dall’azienda Madison Mark.

La nuova struttura, che si erge come una tra le più all’avanguardia in Italia, offrirà ai videogiocatori un’esperienza totalmente fuori dagli schemi, grazie all’utilizzo di 30 postazioni PC PRO, 4 simulatori Teleios e 4 simulatori KATWALK, fondamentali per immergere completamente i giocatori che parteciperanno all’evento.

L’inaugurazione della Game Arena di Akidragon non si limita solamente a offrire il meglio della tecnologia per gli ospiti che parteciperanno a questo importante evento ma offre un programma ricco di attività, e ospiti di eccezione, che comincia proprio sabato 23 aprile, alle ore 15:30, con “La Tana del Goblin”, uno stand completamente dedicato ai giochi da tavolo. Alle 16 sarà la volta di “Gioca con il tuo streamer”, spazio interattivo che permetterà ai fan di interagire e sfidare i loro beniamini. Freneh, Lele Giaccari e Cousik giocheranno a vari mini game assieme a tre partecipanti estratti dal pubblico.

Supergashbell, invece, scenderà nella pista virtuale di F1 2021 in una sfida che coinvolgerà fino a 32 partecipanti. David Rubino e Mr.Flame prenderanno parte a un torneo 1v1 di FIFA22, insieme ad altri 8 giocatori, mentre a chiudere la giornata troveremo Xiuder e Chrinjottv, che si lanceranno in una battle royal a squadre su Fortnite, con altri 16 giocatori scelti casualmente fra il pubblico. La prima giornata di attività terminerà a notte inoltrata, con tutti gli 8 streamer impegnati in una sessione finale di F1 2021.

La giornata di domenica, invece, comincerà alle 14, con una Akidragon Game Arena colorata dalle sgargianti creazioni dei migliori cosplayer italiani, che saranno disponibili per foto e autografi con i fan, fino alle 17. Elizabeth Rage, Leon Chiro, Ambra Pazzani e Seshiria Sandy saranno raffigurati, inoltre, in un graffito celebrativo dell’evento a tema “League of Legends”, opera che verrà realizzata dall’artista, di fama internazionale, Nauni69.

Ovviamente i giochi, in ogni loro derivazione, rimarranno i protagonisti della giornata, sia attraverso i tornei di Magic, organizzati da Ticket To Play di Mestre, che con le finali del torneo di Rocket League, trasmesse anche sul canale Twitch di un pezzo da 90 quale Lauridis.

Durante l’evento, ci sarà modo di sfidare i limiti umani, tentando di battere alcuni record mondiali. Andrea Barone, in arte BeronZ, tenterà infatti di stabilire il Guinness World Record per la più lunga sessione di freestyle mai realizzata, puntando ad arrivare a 38 ore consecutive di live. La ricerca del record potrà essere seguita anche dai fan più temerari, i quali potranno incitare il freestyler in prima persona, presso la sala streaming della Game Arena.

A supportare l’inaugurazione della Akidragon Game Arena di Trieste, troviamo diversi partner fra cui figurano Elettrofox Computer, azienda di longevità ultratrentennale nell’assistenza informatica e nello sviluppo di postazioni gaming d’élite, l’azienda Virtual Play, iconici produttori di simulatori per la realtà virtuale, e Salvatore Papa (founder di SPstudios), imprenditore ed esperto di finanza agevolata. Inoltre, l’organizzazione dell’evento ha visto la partecipazione di Lega Esport, la società sportiva di Maurizio Ragno, che si occupa di consulenza in ambito gaming ed esport, nonché punto di riferimento per tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche, i team esport e le società che vogliono ottenere il miglior risultato nel panorama videoludico nazionale.

L’Akidragon Game Arena di Trieste punta a diventare un punto di riferimento nel panorama degli E-Sports italiani grazie agli sforzi congiunti di Gold Fox Gaming e E-Blue Gaming.