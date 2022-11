Parlando degli attuali lavori in corso per il nuovo videogioco ispirato alla saga di Indiana Jones, sviluppato dai ragazzi di MachineGames, Todd Howard, capo di Bethesda, ha deciso di sbilanciarsi sul progetto definendolo “la lettera d’amore definitiva” verso i fan della serie cinematografica.

Queste nuove dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di una recente video-intervista con Lex Fridman (nella stessa ha anche accennato alle motivazioni dietro allo sviluppo primario, della compagnia, su console Xbox), riportate da comickbook, in cui Howard ha raccontato il suo personalissimo desiderio nei confronti della realizzazione di un gioco che fosse all’altezza dell’Indiana Jones sul grande schermo. In base alle sue parole l’idea alla base aveva cominciato a formarsi già nel corso del 2009, poi messa da parte per la mancanza di maestranze e dei mezzi necessari all’interno di Bethesda.

Così Indiana Jones è tornato nei piani della compagnia intorno al 2020, coi lavori in seguito affidati al team di MachineGames, verso cui Howard ha riposto grande fiducia, sottolineando in fase d’intervista il grande lavoro che hanno fatto con la serie di Wolfenstein. Nel supervisionare lo sviluppo del titolo in maniera continuativa ha poi riportato di ritenersi soddisfatto del modo in cui stanno procedendo i lavori, senza dilungarsi in troppi dettagli, specialmente riguardo al suo genere.

Così ha raccontato dello studio intorno a Indiana Jones e della sperimentazione, anche tecnica, che in questi anni ha lentamente definito la sua struttura, dicendo che si tratta di “una lettera d’amore definitiva” alla saga di Lucas e Spielberg.

Per adesso, quindi, oltre a queste dichiarazioni e a qualche dettaglio precedente, non abbiamo ancora nulla in merito al gioco su Indiana Jones. Certo, queste ultime dichiarazioni fanno sicuramente ben sperare, anche se bisogna un secondo capire bene in quale direzione si sta muovendo il team di sviluppo. Vi ricordiamo, inoltre, che anche sul fronte cinematografico c’è parecchio fermento nei confronti del personaggio in questi giorni, dato l’avvicinarsi dell’uscita del suo quinto film.