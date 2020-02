Indivisible arriverà su Nintendo Switch durante l’estate

L’anno “appena” concluso è stato senz’ombra di dubbio generoso quando si va a parlare di uscite videoludiche. Anche se la prevalenza di opere AAA non è stata così dominante rispetto al passato, nel 2019 siamo riusciti lo stesso a sperimentare varie perle videoludiche. Tra i vari titani che hanno dominato l’anno scorso ci sono anche titoli “minori” che sono riusciti a lasciare un segno non indifferente all’industria. Indivisible è stata decisamente un’opera degna di essere ricordata, presentando un approccio fresco ad un genere ormai consolidato in questi anni (ovvero quello dei RPG).

L’opera dei Lab Zero è debuttata durante lo scorso ottobre su tutte le varie piattaforme disponibile in commercio, tranne che su Nintendo Switch. Ma secondo a delle recenti informazioni Indivisible si prepara a invadere anche la console ibrida di Nintendo. A confermare l’effettivo arrivo dell’opera su Nintendo Switch sono stati i ragazzi di Spike Chunsoft. Secondo il publisher nipponico il porting dell’opera Lab Zero è attualmente completato a circa 70%. Il gioco quindi arriverà quasi sicuramente durante la prossima estate.

Tuttavia andiamo a precisare che le informazioni rilasciate da Spike Chunsoft riguardano (per il momento) soltanto il territorio nipponico. Attualmente manca una data precisa d’uscita di Indivisible su Switch. Non sappiamo neanche se la data (quando sarà effettivamente annunciata) comprenderà anche l’eventuale uscita sul territorio europeo o se ci vorranno mesi in più per vedere Indivisible (per Switch) fuori dai paesi nipponici.

Ci tocca quindi soltanto aspettare e sperare di ricevere ulteriori informazioni durante i mesi a venire. Vi ricordiamo che attualmente Indivisible è disponibile per PlayStation 4, Xbox One (presente anche sul catalogo Game Pass) e PC. Se invece volete conoscere il titolo in maniera più “tecnica”, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione!