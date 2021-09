inFamous sta per tornare? Annuncio al PS Showcase, secondo un’indiscrezione

La serie di inFamous è stata una delle più memorabili dell’era PS3, con meccaniche di gameplay interessanti e sempre divertenti da giocare. Tuttavia, dopo Second Son il team di Sucker Punch ha iniziato a dedicarsi verso altri progetti, scelta che ha portato poi alla nascita dell’ottimo Ghost of Tsushima. Dopo il rilascio dell’espansione de L’Isola di Iki, non sappiamo cosa stia facendo il papà di Cole MacGrath, protagonista dei primi due inFamous. Secondo un rumor, però, un annuncio molto interessante potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

L’insider Nick “Shpeshal_Nick” Baker ha fatto sapere su Twitter di aver ricevuto un’informazione da una delle sue fonti, che però non può confermargli la veridicità della cosa: secondo questa, durante il PlayStation Showcase di questo giovedì sarà annunciato il ritorno della serie di inFamous, presumibilmente su PlayStation 5. Baker chiede a tutti di prendere l’informazione con le pinze, mostrandosi chiaramente poco convinto di quanto il rumor possa essere fondato, e anche noi vi consigliamo di considerare questi dettagli come tale.

“C’è una possibilità che potremo vedere un ritorno di inFamous durante lo showcase di Sony. Dita incrociate”. Così si conclude il tweet, che non specifica né un possibile periodo di lancio, né se il titolo sarà un capitolo completamente nuovo o una riedizione dei primi giochi della serie. Le informazioni sono così limitate che non sappiamo neanche se il gioco sarà rilasciato soltanto su PlayStation 5 o anche su PlayStation 4.

Ok. Please take this one with a grain of salt because it’s one of the things I couldn’t get confirmed. But because I like the series I’m hoping it’s true. But there’s a chance we could see Infamous make a return at Sony’s showcase. Fingers crossed.

— Nick (@Shpeshal_Nick) September 5, 2021