Tra i tanti giochi che puntualmente escono, arrivano sul mercato e monopolizzano l’attenzione per qualche settimana, c’è sempre il rischio di dimenticarsi qualcosa. Uno dei videogiochi che all’epoca dell’annuncio fece un bel po’ di rumore è sicuramente Inkulinati, un delizioso strategico medievale, che però sembrava essere sparito dalla circolazione. Questo fino a poche ore fa, quando in un cinguettio gli sviluppatori hanno annunciato una piacevole novità per la distribuzione del gioco.

Come svelato da Yaza Games, infatti, Inkulinati sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass. Il gioco non sarà incluso solamente nel catalogo per PC, ma anche per le console della casa di Redmond, ovvero Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Il titolo sarà inoltre giocabile via cloud, garantendo così la possibilità di essere provato praticamente da chiunque sia un abbonato al servizio Microsoft.

Purtroppo, nonostante questa notizia, Inkulinati non ha ancora una data di uscita. Già: il gioco di casa Yaza Games e pubblicato da Daedalic Entertainment non sappiamo quando sarà disponibile, ma dovrebbe essere pubblicato entro quest’anno. Sicuramente la sua presenza in Xbox Game Pass sarà il giusto pretesto per permettere a tutti di poter dare una chance a questo particolare gioco, che si è già guadagnato l’attenzione degli utenti grazie al suo stile grafico decisamente particolare, che richiama l’arte medievale.

Rejoice Inkulinati Apprentices! Inkulinati is coming Day 1 to @XboxGamePass and @XboxGamePassPC! You'll become Masters of the Living Ink on Xbox One, Xbox Series X | S, PC, and Cloud.#Xbox pic.twitter.com/3TQMF1SQGM — Yaza Games | Inkulinati (@YazaGames) August 9, 2022

In attesa del gioco di Yaza Games, c’è un altro titolo in dirittura d’arrivo su Xbox Game Pass e che sfrutterà appieno l’arte medievale. Stiamo parlando di Pentiment, un progetto di Obsidian Entertainment, svelato in anticipo da alcuni leak a gennaio 2022 e ufficializzato lo scorso giugno. Pentiment è in dirittura d’arrivo a novembre 2022 e sarà ovviamente incluso nel catalogo del servizio Microsoft, come ogni esclusiva prodotta da Xbox Game Studios. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.