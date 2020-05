DIRT 5: Codemasters mostra il primo trailer del gioco di corse durante l’Inside Xbox

Durante il tanto atteso Inside Xbox di oggi pomeriggio proposto da Microsoft, è stato annunciato ufficialmente DIRT 5, il nuovo gioco di corse del franchise di Codemasters. Più precisamente, durante l’evento multimediale di Xbox, è stato mostrato uno scoppiettante trailer che potete vedere poco più sotto. Dunque, i vari rumor che circolavano negli ultimi tempi che vedevano il ritorno del franchise di DIRT sulle console di prossima generazione erano veri.

D’altronde, era stata la stessa software house a rilasciare qualche informazione in merito a un ritorno della serie. Il 5 maggio, sul profilo ufficiale di Twitter del gioco, è stata pubblicata una particolare immagine accompagnata da un emote che raffigurava una mano aperta che infatti andava a fornire un indizio inerente all’arrivo di DIRT 5.

L’annuncio farà sicuramente contenti i giocatori amanti dei giochi di corse. Si tratta dunque di un capitolo tutto nuovo che sfrutterà l’hardware della tanto attesa Xbox Series X: dalle immagini del trailer, infatti, possiamo facilmente notare il passo avanti inerente la qualità del dettaglio grafico e tecnico su cui ha lavorato la compagnia britannica.

Per il momento restiamo in attesa di ulteriori informazioni riguardanti periodo d’uscita e piattaforme su cui sarà lanciato. Dal trailer, comunque, possiamo notare come l’approccio delle corse sia molto più audace e frenetico. Vi ricordiamo che l’ultimo capitolo della saga di corse di casa Codemasters è stato pubblicato a luglio 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

E voi siete contenti di questo annuncio? e soprattutto che ne pensate del trailer mostrato durante l’Inside Xbox? Diteci la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a seguire le nostre pagine per tutte le prossime notizie relative al nuovo gioco di corse di Codemasters.

