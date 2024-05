Installando oltre 100 mod potrete ambientare Starfield in "una galassia lontana lontana"

Oltre ai numerosi aggiornamenti ufficiali, il tanto chiacchierato Starfield di Bethesda ha trovato nuova vita grazie a un'innovativa trasformazione effettuata dallo YouTuber DeityVengy.

Utilizzando oltre cento mod, l'utente è riuscito a trasformare completamente il gioco, rendendolo un'avventura open world, fruibile in prima o in terza persona, ambientata nell'universo di Star Wars.

Rebs Gaming, tramite il suo profilo X, è stato il primo a porre sotto i riflettori l'incredibile lavoro svolto dal modder, il quale ha trasformato non solo gli ambienti di gioco, ma anche i personaggi non giocanti, le skin per il protagonista e una moltitudine di altre personalizzazioni.

Se volete vedere il risultato finale in azione, DeityVengy ha pubblicato un video che mostra scenari e combattimenti ispirati alla celebre serie, con il giocatore nei panni di un Mandaloriano.

Nonostante DeityVengy abbia sottolineato che il lavoro non è ancora completo, la descrizione del video su YouTube mette a disposizione la lista delle mod principali utilizzate, oltre a un link per scaricare quelle realizzate ad hoc, permettendo ai fan di replicare l'esperienza.

L'aspetto più sorprendente, però, è che tutto ciò sia stato realizzato prima che Bethesda rilasciasse gli strumenti ufficiali destinati ai modder. Starfield, sebbene abbia suscitato opinioni contrastanti dalla sua uscita lo scorso 6 settembre 2023, si dimostra una piattaforma ricca di potenzialità, in particolare per la comunità creativa di modder, esattamente come dichiarato più volte dallo stesso Todd Howard.

Nel frattempo, è stata annunciata, denominata Shattered Space, la quale dovrebbe introdurre nuove entusiasmanti caratteristiche come i veicoli terrestri per l'esplorazione planetaria. Le future novità potrebbero influenzare notevolmente l'evoluzione del gioco, attirando sia nuovi giocatori che quelli che hanno già accantonato il viaggio fra le stelle di Bethesda.