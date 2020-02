Instant Gaming: ottieni un gioco gratis grazie al giveaway di febbraio

Questo fine inverno 2020 non si prospetta denso di uscite interessanti: considerando inoltre tutti i giochi rimandanti (Final Fantasy 7 Remake, Marvel’s Avengers, Marvel’s Iron Man VR, Cyberpunk 2077 e Dying Light), il rischio è che marzo non sia poi così interessante come sperato. Come risolvere? Recuperando un gioco in modo completamente gratuito grazie a Instant Gaming: senza alcuno sforzo, infatti, possiamo partecipare a un nuovo giveaway.

Come funziona? Nulla di più facile: per prima cosa è necessario raggiungere il sito di Instant Gaming a questo specifico indirizzo. Nella barra al centro, dove potete leggere la scritta “Scegli il tuo gioco”, scrivete le prime lettere del gioco che vorreste ottenere gratis e, se è presente sul sito, comparirà in un menù a tendina dopo pochi secondi. Dopo averlo selezionato, non dovete fare altro se non premere il pulsante arancione “Let’s Go!”. Dovrete ovviamente connettervi con un account: sono compatibili quelli Facebook, Google o uno dedicato a Instant Gaming.

Se volete aumentare le vostre possibilità di vittoria, potete compiere una serie di passi aggiuntivi, molto classici per questo tipo di promozioni: potete seguire la pagina Twitter di IG, seguire la pagina Instagram, il canale Twitch o condividere il giveaway su Facebook e Twitter. Se otterrete il gioco gratuito, verrete informati tramite email (quella associata all’account da voi usato per partecipare a questo gioco a premi).

Il giveaway continuerà fino a fine mese, ovvero per ancora 18 giorni al momento della scrittura. Trattandosi però di un procedimento molto semplice, vi conviene subito partecipare a questo giveaway di Instant Gaming. Specifichiamo che per partecipare è necessario essere maggiorenni; inoltre, se scegliete un gioco PC verificate prima che la vostra macchina da gioco soddisfi almeno i requisiti minimi.

