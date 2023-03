Non sapete cosa giocare in questi primi giorni di marzo e le ultime uscite costano ancora troppo? Nessun problema: a venire in vostro soccorso è il sempre affidabile e conveniente Instant Gaming, che sta attualmente proponendo numerosi videogiochi con sconti che arrivano fino a quasi il 40%. Tra di essi anche opere recentissime e desideratissime come Hogwarst Legacy e Atomic Heart. Giochi recenti, di qualità e a un prezzo super: che volere di più?

Tra i numerosi titoli in offerta fino al 39% su Instant Gaming possiamo trovare veramente di tutto. I già citati e recentissimi Hogwarst Legacy e Atomic Heart sono ad esempio disponibili con rispettivamente il 27% e 28% di sconto, mentre se amate le esperienze online a fare al caso vostro è sicuramente la nuova espansione di Destiny 2 L’Eclissi, che può essere vostra grazie a Instant Gaming a soli 33,89 euro.

Amate invece gli strategici? Perchè non recuperare il fresco Company of Heroes 3 a soli 36.79€ o, se siete dei fan dei souls-like, l’appena uscito Wo Long Fallen Dynasty con ben il 37% di sconto. Insomma c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta: potete trovare tutte le migliori offerte comodamente nella pagina dedicata.

Oltre alla possibilità di acquistare tutta una serie di ottimi videogiochi, tra i quali anche il recentissimo Atomic Hearth, a un super prezzo su Instant Gaming, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport per permettervi di risparmiare sempre al meglio.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!