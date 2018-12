Intel firma un contratto da 100 milioni con ESL: una grande spinta per gli eSport

Intel e l’organizzatore ESL hanno esteso la loro partnership firmando un contratto di tre anni del valore di 100 milioni di dollari con l’obbiettivo di spingere ancora di più in direzione degli eSport su scala mondiale. L’accordo prevede che Intel fornisca vari dei propri prodotti tecnologici per i più grandi eventi eSport fino al 2021.

La compagnia lavorerà inoltre a fianco di ESL per la creazione di nuovi eventi in tutto il globo: come ben sappiamo, infatti, ELS gestisce molteplici leghe eSport e tornei mondiali. La Intel Extreme Masters, una lega sponsorizzata da Intel, inizierà la 14° stagione in qualità di più longevo circuito professionale del mondo del gaming a livello mondiale. Un’altra parte dell’accordo prevede che l’evento IEM in Cina diventi indipendente aggiungendosi al roster dei tornei.

Questo investimento da 100 milioni di dollari dimostra come Intel sia sempre più attiva nei confronti del mondo dell’eSport. La compagnia ha sponsorizzato eventi della ESL per 18 anni: questo l’ha resa la prima a immergersi nel nuovo mondo degli sport digitali. L’accordo rende Intel-ESL la più grande affiliazione nel mondo della tecnologia e degli eSport, afferma Intel.

John Bonini, vice presidente di Intel, ha dichiarato che la compagnia è “veramente orgogliosa di essere una parte fondamentale del crescente mondo degli eSport.” Mark Cohen ha detto: “Per un lungo periodo di tempo, ci sono stati solo accordi annuali, solo alle volte da due anni, negli eSport. Ora grandi compagnie hanno iniziato a investire, permettendoci di avere un approccio e strategie che sono quasi identiche a quelle degli sport tradizionali.”

Certamente fa piacere vedere il grande impegno di una compagnia come Intel nei confronti della crescita del mondo gaming e degli sport digitali.