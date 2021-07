Interplay: la leggendaria etichetta sta per tornare, i primi annunci

Tra la fine degli anni ’80 fino agli anni 2000, Interplay Entertainemnt è stato uno dei publisher videoludici più amati dagli appassionati. Questo grazie ad una grandissima vastità di produzioni di grande qualità e team di sviluppo talentuosissimi. Tra questi non possiamo non citare i primi leggendari Fallout, o le produzioni sfornate dal team di sviluppo di Balck Isle Studios, autori di alcuni dei giochi di ruolo rimasti nella memoria collettiva.

Ora, come un fulmine a ciel sereno, gli account social di Interplay Enetrtainment si sono riattivati improvvisamente annunciando che qualcosa di grosso sta per arrivare. Il ritorno della leggendaria etichetta videoludica sembra quindi un qualcosa di ufficiale, e da quel che viene ventilato in queste ore in rete i primi annunci li avremo a brevissimo. Con un post su Twitter, Interplay chiede di prepararci per domani 28 luglio, quando vedremo qualcosa di nuovo.

Ma non ci si ferma qui, dato che, sempre su Twitter, lo stesso account ufficiale ha pubblicato solo qualche giorno fa un breve teaser in cui ci viene fatto sapere che tutto ricomincerà il prossimo ottobre 2021.

October 2021. It all begins. pic.twitter.com/AlkjRb8BxM — Interplay Entertainment (@interplayent) July 24, 2021

Il sito web al momento non ci dice molto di più, ed è attualmente molto scarno di informazioni. È stato però notato un collegamento che rimanda al profilo Facebook di Black Isle Studios, che a quanto pare sembra essere stato riattivato e ora ha un nuovo slogan che recita: “ci dedichiamo nel realizzare i migliori giochi di ruolo”. Il ritorno di Interplay farebbe felici molti fan dell’etichetta, ma se il tutto comprenderà anche il ritorno di Black Isle Studios allora si potrebbe trattare di un vero e proprio colpo di scena. Ricordiamo che stiamo parlando degli sviluppatori originali che hanno realizzato i primi Fallout, Planescape Torment e tutti leggendari CRPG per PC.