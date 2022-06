Siamo ormai entrati nel periodo più caldo dell’anno per quanto riguarda gli annunci e le novità a tema videoludioco, e non solo. Gli appuntamenti comunicativi delle varie compagnie sono numerosi, e man mano che passano i giorni ci avviciniamo sempre più a grandi eventi come la Summer Game Fest o l’attesissima conferenza Xbox e Bethesda. Nel frattempo, però, giusto ieri Apple ha tenuto il proprio evento annuale, all’interno del quale è stato svelato iOS 16 e una serie di novità legate al mondo del gaming.

Da quel che è stato svelato nelle scorse ore, sembra che la compagnia di Cupertino sia sempre più interessata ad abbracciare il mondo del gaming anche sui propri prodotti. Con il servizio Apple Arcade è già stato fatto un passo molto importante per la compagnia, ma grazie al nuovo sistema operativo iOS 16 ci sarà ancora più spazio per gli appassionati dei videogiochi grazie alla novità MetalFX.

Ma non ci si ferma qui, dato che, stando a quanto sta emergendo in rete in queste ore, il nuovo sistema operativo iOS 16 supporta i Joy-Con di Nintendo Switch. Questo dettaglio molto importante è stato scoperto da un utente su Twitter, il quale ha condiviso sul proprio account uno screen che prova il corretto funzionamento del particolare pad della console ibrida Nintendo.

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!! Can confirm they work perfectly with Delta pic.twitter.com/p8u1sdjvTt — Riles ‍♂️ (@rileytestut) June 6, 2022

Le sorprese però non terminano affatto qui, dato che lo stesso utente ha tenuto ad aggiornare il suo post su Twitter svelando come iOS 16 possa supportare anche un singolo Joy-Con e il Pro Controller per Nintendo Switch.