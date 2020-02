iRacing, nuove immagini della Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR

Il prossimo marzo la nuova build di iRacing comprenderà una nuova vettura: la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR. Il bolide tedesco rappresenta un’elaborazione corsaiola decisa ma non estrema della Cayman GT4 Clubsport, nello specifico la MR (abbreviazione di Manthey-Racing) è stata sviluppata per competere nella classe GT4 dei campionati organizzati da SRO Motorsport Group.

Su iRacing la Cayman GT4 MR parteciperà invece al campionato IMSA Michelin Pilot Challenge e alla Porsche Esports Supercup per tutta la stagione 2020. In aggiunta i piloti virtuali potranno spingerla al limite nell’evento speciale dedicato che si terrà sul circuito di Sebring il 15 marzo.

DNA da corsa

Il propulsore in alluminio è il classico 6 cilindri Boxer da 3800cc capace di erogare ben 385 CV a 7400 giri/min mentre, i 420 Nm di coppia massima, sono scaricati a terra tra i 4,750 e 6,000 giri/min. Tra le novità proposte da Manthey-Racing troviamo il cofano in fibra di carbonio, vetri in plexiglass e batteria più leggera, modifiche che hanno permesso un risparmio di peso sulla bilancia vicino ai 40 kg; infine non manca un nuovo spoiler posteriore maggiorato per assicurare più grip aerodinamico ed un assetto completamente regolabile.

Il prezzo di questo pacchetto corsaiolo della Porsche Clubsport realizzato da Manthey-Racing? Circa 28.000 euro. Su iRacing invece i piloti virtuali potranno acquistarla al prezzo decisamente più economico di 13,45 euro, tasse incluse.