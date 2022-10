Qualche settimana fa è stato annunciato in via ufficiale quello che è solamente uno dei prossimi progetti importanti targati EA. Parliamo di un videogioco basato sul personaggio di Iron Man che sta venendo sviluppato dai ragazzi di EA Motive, coloro che si stanno occupando anche del remake di Dead Space. Sapevamo già che questo è solo uno dei progetti che nasceranno dalla collaborazione tra Electronic Arts e Marvel, e proprio in queste ore sono emersi nuovi dettagli su questa partnership tra i due colossi dell’intrattenimento mondiale.

A darci un importante novità su questa collaborazione è stata la redazione di Bloomberg, una fonte decisamente affidabile quando si parla di scoop del genere. Nello specifico è stata la stessa EA ad aver sottolineato che oltre a questo primo gioco su Iron Man il colosso statunitense avrebbe realizzato altri titoli su diversi eroi Marvel in futuro. Ora, però, sappiamo con certezza quanti saranno questi videogiochi e che l’uomo d’acciaio è solo l’apripista di questo ciclo di esperienze supereroistiche made in EA.

Grazie a Bloomberg scopriamo che l’accordo tra EA e Marvel prevede tre nuovi videogiochi basati sui personaggi nati dalla casa delle idee. Purtroppo questo è l’unico dettaglio che possiamo aggiungere a quanto sapevamo già, e stando alla sconfinata quantità di eroi presenti nel catalogo Marvel sarà difficile predire con estrema precisione quali altri personaggi di susseguiranno al gioco su Iron Man.

EA and Marvel have agreed to develop 3 new games together in partnership deal, with Iron Man (by Motive) being one of them Link: https://t.co/Kf7Hqy3k29 pic.twitter.com/y7ww7FcAn2 — Shinobi602 (@shinobi602) October 31, 2022

Sarà interessante scoprire quali altri team di sviluppo, oltre EA Motive, saranno impegnati nella creazione di questi due giochi EA Marvel rimanenti. Voci di corridoio parlano di un gioco basato sul personaggio di Black Panther in lavorazione presso un nuovo studio messo insieme proprio per sviluppare questo titolo, ma non vogliamo addentrarci ulteriormente in territorio rumor. Quel che speriamo è che riusciremo a capire ben preso quali altri videogiochi basati sui mondi Marvel sono in lavorazione presso Electronic Arts.