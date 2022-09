Ieri sera abbiamo assistito all’annuncio di un nuovo videogioco molto importante per quello che sarà il futuro delle produzioni Electronic Arts. Parliamo di un nuovo titolo su Iron Man che sancisce una collaborazione tra EA e Marvel la quale, a quanto pare, non si fermerà affatto con questa nuova avventura single player con protagonista Tony Stark. A darci possibili indizi sul futuro di questa partnership è la stessa EA, ma vediamo nel dettaglio cosa è stato comunicato qualche ora fa.

EA ha annunciato giusto ieri che lo studio EA Motive, attualmente al lavoro sul remake di Dead Space, realizzerà anche un nuovo gioco sul personaggio di Iron Man. Tuttavia, questa non è l’unica cosa su cui EA sta lavorando. La compagnia statunitense ha infatti confermato che il nuovo gioco Marvel è attualmente in fase di pre-produzione ed è solamente uno dei diversi videogiochi con licenza Marvel su cui sta lavorando.

Purtroppo, a oggi è ancora presto per capire meglio come sarà questo nuovo titolo di Iron Man, e oltre a questo Electronic Arts non ha svelato quali saranno gli altri eroi Marvel che saranno protagonisti di un nuovo videogioco. Sono i rumor, però, a darci possibili indizi, dato che è ormai diversi mesi che si vocifera di un nuovo studio EA con sede a Seattle che sarebbe al lavoro su un gioco di Black Panther.

Quel che è certo a oggi, è che dopo il grandissimo successo ottenuto al cinema col Marvel Cinamatic Universe, sembra che gli eroi della casa delle idee siano pronti per invadere anche l’universo videoludico come mai prima d’ora. Oltre al gioco su Iron Man sappiamo che Insomniac sta lavorando a ben due nuovi giochi Marvel: il sequel di Spider-Man e un titolo su Wolverine. Da non dimenticare anche il freschissimo titolo di Skydance New Media, con protagonisti Captain America e Black Panther.