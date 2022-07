Anche quest’anno è tornato l’appuntamento con gli Italian Game Awards, la serata di gala che ha come obbiettivo quello di celebrare i videogiochi made in Italy. Ormai il nostro medium preferito ha messo profonde radici anche nella nostra penisola, e anno dopo anno sono sempre di più i progetti e gli studi che ci sorprendono con giochi di grande qualità. Anche quest’anno, infatti, la premiazione ha saputo sottolineare la folta presenza di team di sviluppo e giochi tutti italiani di alto livello.

Gli Italian Game Awards sono arrivati alla loro decima edizione, a testimonianza di quanto la cultura del videogioco stia ottenendo sempre più importanza anche in Italia. Per festeggiare questo importante traguardo, l’edizione da poco conclusa è stata dedicata esclusivamente ai videogiochi made in Italy, riflettendo una luce sul meglio del meglio che lo sviluppo nostrano ha da offrire al mondo intero.

“Il nostro obiettivo primario all’Italian Interactive Digital Entertainment Association è incoraggiare la crescita della nostra industria videoludica nazionale e condividerla a livello internazionale, e la cerimonia dell’Italian Video Game Award ci è riuscita”, ha affermato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, la quale ha poi concluso dichiarando quanto segue. “Ogni anno rimaniamo colpiti dalla varietà di candidature e quest’anno non ha fatto eccezione. Siamo estremamente grati ai nostri giudici diligenti per aver contribuito a un evento di tale portata”.

Vediamo insieme quelli che sono stati tutti i vincitori della cerimonia:

Outstanding Italian Company – Nacon Studio Milan

Outstanding individual contribution – Ivan Venturi

Best innovation – Martha is Dead

Best italian debut – Vesper

Best italian game – Hot Wheels Unleashed

Questi i vincitori nelle cinque categorie presenti durante la celebrazione degli Italian Game Awards 2022. Tutti i titoli, gli studi e le personalità hanno dovuto confrontarsi con un gran numero di progetti davvero molto meritevoli che, anche se non hanno portato a casa alcun premio, meritano una menzione. Parliamo di titoli come: Dice Legacy, Faraday Protocol, Angry Giant, Nostalgici Anonimi, Rims Racing, Cuccchi e Hundred Days.