IVIPRO Days 2020: la mostra digitale videoludica è disponibile, i dettagli

Il 2020 è stato un anno positivo per i videogiochi, sia grazie al rilascio di molteplici titoli di valore, sia per il fatto che la quarantena ha spinto sempre più persone ad avvicinarsi a questo mondo. Vi è però un effetto meno visibile, come ad esempio difficoltà logistiche per sviluppatori ed editori, costretti a lavorare da casa. Inoltre, il 2020 ha costretto gli organizzatori di eventi a rimandare o rielaborare le conferenze e le fiere. Una di queste è l’edizione 2020 di IVIPRO Days.

Fortunatamente gli organizzatori hanno creato una versione digitale dell’evento, che potete esplorare in prima persona (anche in VR!) direttamente dal vostro browser e anche da smartphone/tablet. Noi di GameDivision abbiamo avuto l’occasione di partecipare in anteprima alla mostra: ecco tutto quello che dovete sapere!

IVIPRO Days 2020

Gli IVIPRO DAYS 2020 sono l’appuntamento annuale italiano dedicato al videogioco come strumento di promozione del territorio e del patrimonio culturale. A partire da oggi è possibile entrare gratuitamente nella virtual exhibition che ospita immagini, dipinti e artwork (alcuni dei quali completamente inediti) provenienti da videogiochi ambientati in Italia o legati alla cultura italiana.

Se siete interessati a partecipare, dovete solo raggiungere questo indirizzo.

Che opere sono esposte?

All’interno della virtual exhibition, come abbiamo detto, potrete vedere molteplici opere dedicate a giochi ambientati in Italia o legati alla cultura italiana, ma quali sono? Non vogliamo rovinarvi completamente la sorpresa, ma possiamo anticiparvi che potrete ammirare opere dedicare a:

A Painter’s Tale Curon 1950 (Trentino-Alto Adige),

WunderBO (Emilia-Romagna),

Saturnalia (Sardegna),

Martha Is Dead (Toscana),

The Town of Light (Toscana),

The Land of Pain (Veneto e Trentino-Alto Adige),

The Alien Cube (Veneto e Trentino-Alto Adige)

molte altre.

Il programma degli eventi speciali

Potete entrare ed esplorare la virtual exhibition senza limiti di tempo e di ora, ma non si tratta dell’unico evento pianificato. Dal 24 al 27 settembre, infatti, ci saranno una serie di panel e interviste molto interessanti. Vediamo il programma completo: