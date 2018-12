Jade Raymone, co-creatrice di Assassin’s Creed, al lavoro su un progetto segreto ispirato dalla fantascienza

Jade Raymond, ricordata da molti come la co-creatrice della serie di Assassin’s Creed, ha finalmente parlato del suo progetto futuro. Raymond è stata la co-fondatrice di EA Motive, studio che ha lavorato inseme a DICE a giochi come Star Wars: Battlefront 2. Recentemente, però, la donna ha lasciato il team.

Ora, Raymond ci dà alcune informazioni riguardo il suo personale progetto. Ecco le sue parole che vi proponiamo in traduzione:

“Non posso dire a cosa sto lavorando. Dobbiamo chiamarlo un progetto top secret per ora, ma penso che se fate attenzione ad alcune cose che in passato ho detto di apprezzare, potreste farvi un’idea. È l’opportunità alla quale ho pensato per lungo tempo e siamo sul punto di renderla possibile.

È stato interessante per me vedere molte idee proposte dai libri di fantascienza diventare realtà. Un classico esempio è il Metaverso. Ovviamente non sto cercando di costruire il Metaverso, ma un tempo era un’idea strana e ora è di dominio pubblico. Tutti la conoscono.

Ci sono altre idee come quella, che mi hanno sempre ispirata quando ero più giovane, e ora vedo la possibilità di renderle reali. Questo è l’indizio che posso darvi.”

Jade Raymond ha poi parlato degli ecosistemi nei videogiochi e di come questi debbano rimanere al passo.

“Quando vedo ciò che sta succedendo, quando vedo le novità più interessanti dei nuovi giochi, noto che è emerso un nuovo modello che io chiamo ‘network engagement’. Significa che ora non si può considerare solo il giocatore e il creatore del gioco, ma tutto ciò che sta nel mezzo.

Abbiamo visto gli ecosistemi cambiare e tutta una serie di nuovi ruoli apparire, ma non abbiamo ancora un gioco che integri tutti questi diversi ruoli. Ciò che intendo è che ci dovrebbe essere il ruolo di spettatore all’interno del gioco e non solo attraverso YouTube o commentando uno streaming. Penso sia qualcosa di molto interessante a cui pensare se sei un designer di videogame.”

Certamente, se queste sono le premesse, siamo a dir poco curiosi di scoprire a quale progetto sta lavorando Jade Raymond. Non ci resta che attendere: pare inoltre che il progetto segreto non sia troppo lontano, quindi forse potremo saperne di più già nel 2019.