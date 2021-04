Jak and Daxter: Naughty Dog gradirebbe un ritorno, gioco in sviluppo?

In questi ultimi giorni c’è un gran chiasso attorno alle produzioni Sony. Dopo che Jason Schreier ha pubblicato il suo ultimo report, molti appassionati hanno appreso della possibilità che Days Gone 2 sia stato cancellato, con i ragazzi di Bend Studios che sarebbero ora passati allo sviluppo di una nuova IP. In molti si stanno cominciando a chiedere a cosa stanno lavorando i vari PlayStation Studios, e in una nuova intervista torna sotto i riflettori a sorpresa il brand di Jak and Daxter.

All’interno dell’ultima puntata del podcast Game Maker’s Notebook, Ted Prince di Insomniac Games ed Evan Wells di Naughty Dog si sono esibiti in una chiacchierata molto interessante fatta di continui botta e risposta. A un certo punto, Prince ha chiesto al suo collega di Naughty Dog se dopo tutti questi anni continuano ad arrivargli richieste dai fan per resuscitare la tanto apprezzata saga di Jak and Daxter.

“Ne ricevo eccome” risponde Wells, il quale continua dicendo: “Ci sono state un paio di campagne su Twitter dove i fan ci chiedevano ogni singolo giorno un nuovo Jak and Daxter. Amiamo ancora quei personaggi, e vedendo quello che state facendo voi di Insomniac con Ratchet e Clank mi piacerebbe poter dire di star facendo anche noi la stessa cosa con Jak e Daxter, ma detesto dove dire che non c’è nessun nuovo gioco in sviluppo”.

Al momento nessun nuovo Jak and Daxter in cantiere quindi, con Naughty Dog che, nonostante confermi di provare ancora un forte amore verso quel mondo e quei personaggi, sembra essere proiettata verso tutt’altro genere di esperienze; gli ultimi Uncharted e The Last of Us Parte 2 sono solo alcuni esempi dell’idea di giochi che Naughty Dog vuole fare in questo suo periodo.