Nel corso della conferenza sui risultati finanziari del primo trimestre del 2024, Electronic Arts ha annunciato che Star Wars Jedi: Survivor verrà rilasciato anche sulle console di vecchia generazione, ovvero PlayStation 4 e Xbox One. Questa decisione ha colto tutti alla sprovvista, poiché lo sviluppatore Respawn Entertainment aveva dichiarato in precedenza che le vecchie console sarebbero state escluse per offrire un’esperienza di nuova generazione per il gioco e considerando anche gli enormi problemi tecnici riscontrati su PS5 e Xbox Series X|S non fatichiamo a capire il perché il team americano avesse optato per tale scelta.

Il grande potenziale di ricavi derivante da una base di piattaforme più ampia ha convinto EA a optare per questa scelta, puntando a ottenere un “valore sul lungo termine”. Nel frattempo, è arrivata la conferma che il gioco è stato comunque un successo che ha attirato “milioni di giocatori”.

Se dal punto di vista puramente economico capiamo la scelta, da quello puramente tecnico abbiamo diversi dubbi. Il titolo ha sofferto e soffre ancora di enormi problemi, con crash, texture che faticano a caricare e prestazioni al limite della sufficienza. Se questo prodotto fatica così tanto su piattaforme performanti, come dovrebbe girare su old gen? A ogni modo lo scopriremo fra un bel po’, visto che lo sviluppo è partito da pochissimo e probabilmente non vedremo questo porting fino al 2024 inoltrato.

Sul futuro della serie, invece, è intervenuto il CEO di EA, Andrew Wilson.

“Certamente, sarebbe fantastico vedere ulteriori sviluppi nella saga dei Jedi nel tempo. È un gioco straordinario che ci racconta una storia straordinaria, e naturalmente, potremmo essere un po’ di parte. Ma ciò che possiamo dedurre dal feedback della nostra community e dalla qualità del prodotto è che questo è uno dei momenti salienti nell’universo di Star Wars quest’anno e probabilmente continuerà a essere una parte significativa di quell’universo per molti anni a venire. E sicuramente, quando lo porteremo su PlayStation 4 e Xbox One, crediamo che ci sarà un altro piccolo impulso per la saga.”