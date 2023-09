Jim Ryan, il presidente e CEO di SIE, ha deciso di ritirarsi, ponendo fine a una carriera lunga quasi tre decenni all’interno dell’azienda. La notizia è stata resa pubblica per la prima volta da Jason Schreier di Bloomberg e successivamente confermata da Sony stessa. Il passaggio di testimone avverrà il 1 aprile 2024, quando Hiroki Totoki, attualmente presidente, COO e CFO di Sony Group Corporation, prenderà temporaneamente le redini come CEO a interim di SIE (Sony Interactive Entertainment).

Jim Ryan thanks the PlayStation community as he announces his plans to retire from Sony Interactive Entertainment in March 2024: https://t.co/FFarEpedBh

— PlayStation (@PlayStation) September 27, 2023