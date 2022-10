Colpo di scena: oltre a essere il politico più impegnato del mondo, Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, è anche un campione dei picchiaduro 2D. Un vero e proprio plot twist, che è emerso grazie a Guilty Gear e ai tornei che si stanno tenendo online tra Stati Uniti ed Europa. Ma sarà tutto vero? Ovviamente no.

La realtà potrebbe essere molto diversa, ma questa vicenda sta sicuramente appassionando i fan. Cos’è successo, esattamente? Beh, nelle leaderboard di Guilty Gear da diverso tempo è presente un giocatore sopra a tutti, che utilizza lo pseudonimo U.S.A. | Joe Biden, con tanto di rimando all’account ufficiale Twitter della presidenza Statunitense, ovvero “@POTUS”. Potremmo bollare il tutto come un semplice scherzo di un buontempone con tanto tempo da perdere, ma c’è un alone di mistero intorno a questa vicenda: nessuno sa chi sia con certezza il giocatore.

Le community di giochi del genere si conoscono a vicenda, soprattutto a livelli decisamente alti. Il fatto che nessuno conosca questo giocatore alimenta tutta questa assurda storia. Difficilmente però si tratta davvero di Joe Biden: difficile immaginare il presidente degli Stati Uniti darsi ai videogiochi, soprattutto in un contesto economico e politico così difficile. La leggenda però continua e probabilmente continuerà fino a quando non verrà svelata ufficialmente l’identità del misterioso giocatore.

Thank you to everyone who showed up and played in last night’s Guilty Gear Accent Core +R tournament! Good times, great vibes

@JRiotx

@POTUS

@samvonehren

Let’s run it back at the next one! pic.twitter.com/RKZrBKvhFd

— BostonBlueBeat (@BostonBlueBeat) October 23, 2022