John Carpenter vorrebbe realizzare la colonna sonora di un videogame

John Carpenter, regista di classici film horror come Halloween e La cosa, ha affermato che desidererebbe comporre la colonna sonora di un videogame. Lo ha detto in una recente intervista presso Consequence of Sound, quando gli è stato chiesto se il suo amore per i videogame abbia in qualche modo influenzato il suo lavoro.

John Carpenter ha affermato, in traduzione: “Non credo sia così, ma penso che una parte di me stia morendo dalla voglia di realizzare la colonna sonora di un videogame.” Ha poi continuato affermato: “Ma non penso che qualcuno mi assumerebbe. Nessuno pensa a me in termini di compositore per videogame, sarebbe però grandioso!”

Carpenter è conosciuto non solo per il suo lavoro da regista ma anche per aver aiutato nella realizzazione delle colonne sonore dei propri film. Infatti, recentemente è ritornato a lavorare sul franchise di Halloween, nello specifico sul remake, per comporne le musiche.

Voi cosa ne pensate? Ritenete che sia una possibilità intrigante? Vi immaginate un gioco horror, completamente nuovo, con la firma di John Carpenter sulla copertina? Lo acquistereste?