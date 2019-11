John Romero: “Ho in mente un FPS ispirato a Doom e Quake”

John Romero, il padre degli FPS ha risposto alle domande degli utenti facendo sapere che ha in mente di sviluppare un FPS in stile Doom e Quake.

John Romero è senza dubbio una delle figure più influenti nel settore dei giochi. Uno dei co-fondatori di id Software, e la mente dietro ai vari: Wolfenstein 3D e Quake, ha un enorme seguito di fan, e proprio gli stessi appassionati delle sue passate produzioni speravano in qualche altro progetto da Romero dopo aver sperimentato con Doom SIGIL. Bene, sembra che ci siano buone notizie in arrivo.

In un thread di Reddit, John Romero ha risposto a molte domande poste dai suoi fan. Il game designer per prima cosa ha completamente negato il suo coinvolgimento con id Software nello sviluppo di Doom Eternal. In seguito Romero risponde a una domanda in cui gli è stato chiesto quale fosse il suo Doom preferito, dicendo che “Il mio preferito è probabilmente il secondo capitolo a causa del SSG, appena leggermente al di sopra del primo capitolo.”

Rispondendo a un’altro utente, Romero parla della sua idea di creare un nuovo titolo ispirato a Doom e Quake, dicendo: “Mi piace molto il nuovo DOOM 2016 e da quello che ho visto di Eternal, anche quel gioco sarà vincente. E sì, ho un progetto per un FPS nello stile di DOOM e Quake “. Inoltre, il designer confuta qualsiasi intenzione di proporre un Remake di Daikatana, dicendo che non è qualcosa per cui un editore sarebbe disposto a finanziare in quanto ha un pubblico molto di nicchia.

Mentre la notizia riguardo Daikatana potrebbe essere deludente, l’idea di poter vedere in futuro un nuovo FPS dal padre dello sparatutto in prima persona sono qualcosa che entusiasmerà sicuramente i suoi fan. Cosa pensate delle parole di John Romero? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.