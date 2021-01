John Romero mette in vendita la sua tastiera distrutta giocando a Quake

Se abbiamo imparato una cosa dei videogiochi, è che i manufatti storici sono importanti. Ne abbiamo visti tantissimi nel corso degli anni, alcuni incredibili altri decisamente più assurdi, in ogni caso rimane sempre bello scoprire anche la storia di questi cimeli. John Romero, autore di videogames del calibro di DOOM e Wolfestein 3D, ha recentemente messo all’asta su Ebay una tastiera completamente distrutta da lui dopo aver giocato a Quake.

La tastiera è stata la prima che ha testato il multiplayer di Quake, ed effettivamente nella sua assurdità si tratta sempre di un manufatto del mondo dei videogames decisamente incredibile. Romero ha potuto descrivere l’oggetto come “una bella tastiera per mac, un pezzo d’arte originale“. Su EBay le condizioni sono elencate come “distrutte” e sottolineano come non sia utilizzabile in nessun modo. Nella descrizione ha aggiunto infine che è un “ragazzo che tende a lasciarsi trasportare un po’ troppo dai giochi”.

It’s that time of year – spring cleaning! I put some stuff up on eBay, everything from a model Hummer H1 and a Ferrari to an original piece of art to a destroyed Mac keyboard. Click "see other items" to find them all. https://t.co/A1F3vubdLS https://t.co/HjG43L0Osg pic.twitter.com/jG9aE1ezK4 — 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) January 17, 2021

Sappiamo bene quanto John Romero sia un vero e proprio personaggio nel mondo del gaming. Un autore che, nonostante il suo modo di fare esuberante risulta essere un vero e proprio genio moderno che è riuscito a creare il multiplayer, poi evoluto in quello che conosciamo oggi, oltre alla società id Software che tanto abbiamo apprezzato in passato e tutt’oggi. Attualmente la tastiera è in vendita per circa 280 euro. Se siete dei collezionisti, e non volete perdervi questo pezzo di antiquariato, questa è l’occasione che fa per voi, non ve ne pentirete.

