L’apporto di John Romero alla storia del videogioco è molto pesante. Insieme al team di id Software e a John Carmack, nei primi anni ’90, questo gruppo di ragazzi diedero la vita ad una delle esperienze più segnanti e leggendarie del mondo videoludico: DOOM. Il titolo rivoluzionò il genere degli FPS andando a diventare uno dei titoli seminali per tutte quelle esperienze in prima persona che sono uscite successivamente.

Giusto in queste ore, John Romero ha pubblicato un importante annuncio sulla propria pagina ufficiale di Twitter. Il post ci permette di conoscere i piani futuri del proprio studio di sviluppo Romero Games, e ci dà una notizia molto entusiasmante, soprattutto per tutti coloro che hanno imparato a conoscere e amare l’autorialità di questo game designer proprio con giochi FPS come DOOM.

Il post annuncia che John Romero è attualmente al lavoro su un nuovo gioco, e si tratta di un FPS. Romero Games, infatti, è in cerca di nuovo personale proprio per sviluppare questo nuovo gioco, ma quel che farà drizzare le orecchie ai giocatori sono le prime informazioni, ancora molto fumose, sul progetto di Romero. Il post, infatti, ci dice che è in atto una nuova alba per Romero Games, con il team che si sta concentrando sullo sviluppo di una nuova IP di genere FPS con un grosso publisher.

Oltre a ciò, viene sottolineato che il team è in cerca di sviluppatori che hanno già un’esperienza pregressa nel level design e con il motore grafico di nuova generazione Unreal Engine 5. Al momento questo è tutto quello che sappiamo sul nuovo FPS di John Romero e compagni, e date queste premesse non vediamo l’ora che arrivi il momento di poter vedere e sapere di più di questo nuovo progetto.