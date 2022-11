Lionsgate, colosso americano che sta dietro moltissime produzioni cinematografiche di alto livello, ha lasciato trapelare una notizia che potrebbe rendere felici molti fan di John Wick. Sembra infatti che il gigante di Hollywood voglia realizzare un videogioco tripla A basato sul franchise con protagonista Keanu Reeves.

John Wick Hex

John Wick (di cui trovate i blu-ray su Amazon) è una saga cinematografica in cui l’omonimo protagonista è un assassino in pensione dopo la morte della moglie. In seguito ad un episodio di spietata violenza, la sua sete di vendetta sarà scatenata e porterà il personaggio di Reeves in una missione che lascerà centinaia di cadaveri sul suo percorso e lo porterà ad essere un bersaglio succoso per molti altri killer. Composta da quattro film, la saga principale si è da poco conclusa ma è pronta a tornare con una serie dedicata all’hotel Continental, covo degli assassini, che sarà una esclusiva di Amazon Prime video, nell’universo creato dalla serie e un film spin-off.

In un recente report trascritto da Indiewire, Jon Feltheimer, CEO di Lionsgate ha affermato proprio che i dirigenti dell’azienda hanno in programma di espandere l’universo narrativo. Dopo le trasposizioni per il grande e il piccolo schermo, dunque, la prossima tappa sembra proprio quella del mondo videoludico. Secondo i vertici di Lionsgate, inoltre, ci sarebbero già delle proposte prese in considerazione per realizzare questo tripla A. Feltheimer, tuttavia, non ha voluto sbilanciarsi ulteriormente e si è limitato ad aggiungere di essere molto interessato a questo progetto.

Non sarebbe la prima volta per il personaggio di Keanu Reeves nel mondo dei videogiochi, dal momento che già nel 2020, il killer è stato protagonista di John Wick Hex, un indie strategico uscito anche su PS4. Dal momento che Keanu Reeves ha preso parte anche a titoli come Cyberpunk 2077, inoltre, il suo personaggio è arrivato anche sul gioco di CD Projekt RED grazie alla mano dei modder.