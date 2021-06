Join The Indie, Warren Spector si racconta

Lo scenario dello sviluppo videoludico in Italia è sempre più in crescita. Sono tantissimi i team che sono nati solo nel corso degli ultimi 10 e anni e sono sempre di più quelli che vengono anche riconosciuti a livello internazionale. Basti pensare solo agli ultimi avvenimenti di Ubisoft Milano e di come il loro Mario + Rabbids è stato accolto sia dal pubblico che dalla critica. Gli eventi per farli conoscere sono sempre di più e pochi giorni fa si è tenuto il Join The Indie.

Organizzato da Videogamesparty ha visto la partecipazione di tantissimi sviluppatori italiani che lavorano non solo in Italia ma in tutte le parti del mondo. Uno degli interventi tenuti durante il secondo giorno dell’evento è quello che ha lasciato Warren Spector nel quale ha parlato dell’importanza del videogioco all’interno della società moderna e di come esso sia cambiato nel giro di un decennio. Sono sempre di più infatti gli studi che nascono anche grazie agli strumenti che vengono messi a disposizione dei creativi e che sempre di più permettono di esprimersi in libertà anche se si è alla prima esperienza.



Spector non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Un visionario e sicuramente un luminare del videogioco moderno, che ci ha regalato forse uno dei più importanti videogiochi Cyberpunk dei primi anni 2000, stiamo ovviamente parlando di Deus-Ex. Un titolo che ha cambiato completamente la visione dell’avventura e non solo. Durante il suo piccolo intervenuto che potete vedere anche all’interno di questa notizia, ha anche accennato alla visione di videogioco come arte.

L’insieme di musica, design e programmazione mette sempre di più alla portata di tutti il nostro media preferito. Ed il Join The Indie è stato anche questo, un’evento che vuole mettere in luce tutti i più grandi talenti che abbiamo all’interno del nostro paese e non solo. Ovviamente vi lasciamo all’intervento di Spector.