Jotun: Valhalla Edition gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Questa settimana l’Epic Games Store ha deciso di regalare un titolo decisamente interessante: Jotun Valhalla Edition è infatti disponibile gratuitamente sulla piattaforma del publisher celebre negli ultimi anni soprattutto per Fortnite. Il titolo di Thunder Lotus è quindi scaricabile gratuitamente per i prossimi 7 giorni e sostituisce l’incredibile Rayman Legends, uno dei migliori platform degli ultimi anni che era disponibile gratis fino ad oggi. Jotun: Valhalla Edition sarà disponibile gratuitamente fino al prossimo 12 dicembre per poi tornare a pagamento e lasciare spazio a un altro gioco.

Per poter usufruire di questa pregevole iniziativa basterà entrare con il proprio account sull’Epic Games Store e riscattare il titolo in questione direttamente da questa pagina.

Jotun: Valhalla Edition è un gioco di azione ed esplorazione disegnato a mano e ispirato alla mitologia norrena dove ci caleremo nei panni di Thora, una guerriera vichinga che, dopo essere perita in maniera ingloriosa, deve dimostrare agli dei di essere degna di entrare nel Valhalla. Potete scoprire di più sul titolo di Thunder Lotus comodamente a questo indirizzo.

Come precedentemente accennato Jotun: Valhalla Edition sarà disponibile gratis sull’Epic Games Store fino al prossimo 12 dicembre; in seguito a tale data il gioco tornerà infatti a prezzo pieno e sarà sostituito da The Escapists, a sua volta sarà disponibile per una settimana, ossia fino al 19 dicembre.

Che ne pensate del regalo fatto questa settimana dall’Epic Games Store, siete pronti a immergervi in quello che è uno dei platform migliori degli ultimi anni? Tra i tanti giochi resi disponibili gratuitamente ad oggi qual è il vostro preferito? Fateci sapere la vostra direttamente nei commenti!