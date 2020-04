Journey to the Savage Planet: annunciato il DLC Hot Garbage, ecco la data di uscita

Uno dei titoli più interessanti di inizio anno si sta per espandandere con un primo DLC. Journey to the Savage Planet è l’opera prima di Typhoon Studio, un team di sviluppo formato da veterani dell’industria che in passato hanno lavorato per Ubisoft, Electronic Arts e Warner Bros Games Montreal. Durante l’ultimo Inside Xbox trasmesso nella tarda serata di ieri, è stato annunciato un nuovo contenuto per il titolo fantascientifico in prima persona.

Il primo DLC chiamato Hot Garbage è stato presentato con un trailer dedicato, dove in circa un minuto sono state riassunte le principali novità che verranno inserite in Journey to the Savage Planet. In questo nuovo folle contenuto post lancio, gli esploratori spaziali dovranno cimentarsi con nuove sfide per ottenere diversi potenziamenti inediti quali: il jetpack e gli stivali subacquei. Inoltre verrà resa accessibile una nuova area del pianeta selvaggio.

Insieme questa novità, si andranno ad inserire anche un nuovo gruppo di nemici robotici presenti in strutture meccaniche sparse per tutta la nuova zona esplorabile del pianeta. La nuova area si porterà dietro anche diversi scorci inediti come, una baia sabbiosa e delle pianure impregnate da rifiuti tossici.

Alla fine del trailer viene annuciato che il primo DLC Hot Garbage di Journey to the Savage Planet, verrà rilasciato il prossimo 15 aprile sulle piattaforme in cui è già uscito il titolo, ossia: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store). Stando a diversi rivenditori, la prima opera di Typhoon Studio potrebbe arrivare a breve anche su Nintendo Switch, ma al momento manca ancora qualsiasi tipo di ufficialità. Cosa ne pensate del DLC Hot Garbage del nuovo FPS spaziale di Typhoon Studio?