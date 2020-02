Journey to the Savage Planet: “sarebbe perfetto per Nintendo Switch” stando agli sviluppatori

L’apertura da parte di Nintendo agli sviluppatori indipendenti e alle terze parti ormai è quasi totale, con Nintendo Switch che nel corso dei primi tre anni di vita ha accolto innumerevoli tipologie di esperienze. Uno dei prossimi titoli ad arrivare sull’ibrida Nintendo potrebbe essere il recente Journey To The Savage Planet, il bizzarro e coloratissimo FPS fantascientifico di Typhoon Studios.

Date le molti lodi che sono state mosse al titolo, sono in molti gli appassionati a cui farebbe piacere giocare al titolo d’esordio di Typhoon Studios in tutta portabilità su Switch. In una recente intervista con la redazione di Gamingbolt, il co-fondatore dello studio Alex Hutchinson è stato interrogato proprio sulla possibilità di vedere Journey To The Savage Planet sulla console di Nintendo.

Hutchinson ha dichiarato che sebbene lo studio non abbia ancora nulla da annunciare per quanto riguarda un possibile porting su Switch, l’idea stuzzica particolarmente tutto il team di sviluppo, dichiarando inoltre che “la console Nintendo sarebbe perfetta per il gioco”. Al momento il tutto è solamente un idea, ma dati i numerosissimi porting a cui abbiamo assistito su Switch non è da escludere che Journey To The Savage Planet possa essere uno dei prossimi.

Vi ricordiamo che la prima opera videoludica di Typhoon Studios è attualmente disponibile per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store). Vi piacerebbe giocare a Journey To The Savage Planet su Switch? Pensate anche voi che sia un gioco perfetto per la console ibrida di Nintendo?