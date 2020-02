Journey to the Savage Planet è in arrivo anche su Nintendo Switch?

La prima opera di Typhoon Studios, Journey to the Savage Planet è uscito giusto il mese scorso, portando con sé un gameplay molto incentrato sull’esplorazione di un pianeta alieno e un umorismo costantemente sopra le righe. Non essendo dotato di un comparto tecnico da spacca mascella, molti degli appassionati Nintendo si stanno chiedendo in questi giorni se il titolo fantascientifico possa un giorno approdare anche su Nintendo Switch, e la risposta potrebbe essere affermativa.

Gli indizi sono due, e provengono da un paio di rivenditori che hanno segnalato nel proprio listino l’arrivo di Journey to the Savage Planet anche su Nintendo Switch. Questi rivenditori sono Amazon Japan e Deep Discount, ed entrambi citano una data di rilascio del titolo sulla console Nintendo atteso per il prossimo 30 giugno.

Recentemente, lo stesso direttore creativo di Journey to the Savage Planet e co-creatore di Typhoon Studios, Alex Hutchinson, aveva dichiarato che un porting per Nintendo Switch del gioco è un qualcosa che il team sta elaborando, e che sarebbe un titolo perfetto per la console ibrida di Nintendo.

Al momento manca qualsiasi tipo di ufficialità a riguardo, ma Journey to the Savage Planet è già disponibile all’acquisto sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store). Vedreste bene anche voi il primo titolo di Typhoon Studios su Nintendo Switch? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.