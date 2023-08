Mentre siamo in attesa di scoprire se esista o meno una Nintendo Switch 2, noi segnaliamo a quanto, magari a causa del drifting dei controller, siano rimasti “sguarniti” di controller per la propria Nintendo Switch che, con grande gioia, su eBay è disponibile una coppia di Joy-Con, ovviamente originali Nintendo, a prezzo scontatissimo, probabilmente il più basso da mesi!

Parliamo di appena 59,99€, a fronte di quello che, per la coppia, è un prezzo medio di oltre 70 euro! Certo, dovrete accettare un piccolo compromesso, poiché l’offerta è valida solo sulla colorazione Viola/Arancione, ma si tratta comunque di una buona opzione di acquisto, specie qualora vi importi molto poco del colore dei vostri pad.

Quello del drifting è un problema ben noto dei Joy-Con Nintendo e che, al netto delle segnalazioni in anni dal lancio della console, non ha portato ad una soluzione da parte di Nintendo. Per questo, non è una sorpresa che, specie in concomitanza delle grosse uscite per Switch, il mercato dei Joy-Con subisca una forte ascesa, con i prezzi che neanche in periodi come quello del recente Prime Day sembrano in grado di abbassarsi più di tanto.

Per questo l’offerta proposta da eBay, anche al netto della colorazione non proprio “sobria” rappresenta una bella occasione per chiunque abbia il bisogno di cambiare i propri Joy-Con, scegliendo di non rivolgersi al mercato dei prodotti compatibili, e volendo puntare solo sui controller originali Nintendo.

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro acquisto, visto che non è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili a prezzo scontato. Per questo, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina della piattaforma dedicata all’offerta, così che possiate acquistare subito i vostri nuovi Joy-Con, così che possiate tornare a godere di Nintendo Switch in occasione di queste vacanze 2023.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!