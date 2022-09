Le varie conferenze fatte dalle compagnie durante lo scorso Tokyo Game Show 2022 hanno portato alla luce una serie di titoli già noti, ma comunque di grande interesse. Uno degli annunci meglio recepiti è stato sicuramente il lancio su PC della coppia di titoli Judgment e Lost Judgment, le due iterazioni del brand action/investigativo ambientato nel mondo di Yakuza. Ora, a distanza di pochi giorni dal lancio su PC, Ryu Ga Gotoku Studio ha aggiornato entrambi i titoli; vediamo cosa cambia.

La nuova patch per Judgment e Lost Judgment aggiunge alla versione PC dei due titoli il supporto per AMD FSR 2.1. Si tratta dell’ultima versione della tecnologia di upscaling di AMD, che mira a migliorare la qualità dell’immagine e le prestazioni dei giochi che la supportano rispetto alla precedente versione 2.0. Nonostante questa importante aggiunta, c’è da segnalare anche un disguido relativo ad una mod sviluppata per i titoli Ryu Ga Gotoku Studio.

La cattiva notizia è che dopo questo aggiornamento, la mod che aggiungeva ai giochi il supporto alla tecnologia DLSS ora non funziona più. In poche parole, l’emissione di questa patch ufficiale ha letteralmente rotto la mod realizzata in precedenza. Sia Judgment che Lost Judgment ora si bloccano non appena vengono avviati se questa mod è installata. In tutto questo, non è ancora chiaro se l’autore della mod ha intenzione di sistemare questo problema.

Per il momento non conosciamo i piani dello sviluppatore di questa mod, ma è possibile che in futuro il tutto si potrà correggere, così da permettere di avviare entrambi i capitoli di Judgment senza problemi. Ora, con l’arrivo di questi due titoli anche su PC, gran parte dei titoli facenti parte del grande franchise di Yakuza sono disponibili anche al di fuori del mercato console per abbracciare una fetta ben più grossa di appassionati in tutto il mondo.