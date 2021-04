Judgment: un countdown potrebbe svelarne il sequel

Judgment riprende molte delle meccaniche che abbiamo già visto nella serie di Yakuza, motivo per cui tanti giocatori lo hanno apprezzato quando venne rilasciato ormai più di due anni fa. L’opera di SEGA ha ricevuto un discreto seguito, motivo per cui molti si aspettano che un sequel sia già in sviluppo. Proprio nelle ultime ore, potrebbe esser giunta una prima conferma, dato che un misterioso sito potrebbe aver preannunciato l’annuncio di Judgment 2.

Proprio oggi che il titolo è stato rilasciato su PS5, Xbox Series X|S e Stadia, con un importante miglioramento tecnico e grafico, SEGA ha fatto partire un countdown che terminerà il 7 maggio 2021 alle 16:00 (ora italiana). Nessuno sa cosa accadrà alla sua scadenza né cosa verrà annunciato, ma il titolo “Judgment Day” che possiamo vedere spesso nel sito lascia credere che qualcosa di importante avverrà al termine del countdown.

Prima di giungere a conclusioni affrettate, però, è bene specificare che non è detto che l’annuncio riguarderà necessariamente un sequel. Allo scadere del timer SEGA potrebbe anche rivelare dei nuovi DLC o l’arrivo di Judgment su Nintendo Switch. Le possibilità sono davvero molte e in assenza di informazioni è difficile prevedere quali annunci saranno fatti. Ricordiamo che Ryu Ga Gotoku Studio, che di fatti hanno lavorato finora alla serie di Yakuza, hanno rilasciato Judgment in Giappone nel dicembre 2018, per poi pubblicandolo in tutto il mondo a giugno 2019.

La versione per next-gen, prevede una grafica migliorata, frame rate ancorato a 60 FPS e tutti i DLC rilasciati finora. Se siete interessati a scoprire di più su Judgment potete leggere la nostra recensione della versione per PS5. Per non perdere ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla faccenda, vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine. Fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate e soprattutto se vorreste vedere un sequel del titolo di SEGA.