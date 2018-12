Just Cause 4 Guida: come sbloccare tutte le armi

Just Cause 4, come ogni altro capitolo della serie, è un videogioco folle, e deve la maggior parte del suo successo alle situazioni che si vengono spesso a creare con il rampino e con le armi. Le bocche da fuoco (18 se contiamo anche una disponibile con la Gold Edition) sono utili non solo a uccidere i nemici, ma anche a far esplodere molti elementi del mondo di gioco e a creare situazioni davvero fuori di testa. Se non avete ancora tutte le armi a disposizione, oggi spiegheremo come ampliare il vostro arsenale.

In Just Cause 4 ci sono due generi di armi: piccole e pesanti, rispettivamente 11 e 7 nel mondo di gioco. Togliendo dal conto la bocca di fuoco con cui inizierete e quella presente nella Gold Edition, rimangono ben 16 armi da trovare. Il lavoro è apparentemente complicato, ma in realtà richiede solamente molte ore: ne otterrete 5 completando gli allenamenti e 11 liberando le regioni.

Per liberare una regione, dovrete completare gli incarichi collegati a essa, come la conquista delle fabbriche e la distruzione dei cannoni. Se non siete alle prese con il trofeo platino, e volete solamente ottenere le armi, ecco a voi le 11 regioni da liberare: Paso Ventoso, Gran Batalla, Islas Machaqwayes, Riscos Altos, Altoyaku, Laderas Rojas, Las Tormentas, Delta Rio, Kunka, Qachas e Phuyu-Kuni.

Sbloccando tutte le armi, tranne quella legata alla Gold Edition, otterrete anche il trofeo Scorta di armi, necessario se siete dei cacciatori di trofei o semplicemente volete platinare Just Cause 4.