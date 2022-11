Mi sembra ieri che avviai per la prima volta Just Dance (esatto, il primo Just Dance, senza numeri vicino) nella Wii; all’epoca avevo 8 anni, la mia passione per la danza era già immensa e non chiedevo altro che ballare sulle note di “Who Let the Dogs Out?“. Da allora sono passati ben 13 anni, durante i quali ho potuto seguire passo dopo passo l’evoluzione del franchise di Ubisoft che, titolo dopo titolo, canzone dopo canzone, ha continuato a farmi imparare coreografie più o meno belle. Siamo ora giunti a Just Dance 2023 Edition, che, oltre a una parola in più nel titolo, vede l’aggiunta di nuovi elementi, rinfrescando la saga e mantenendola frizzante e stimolante.

Just Dance è infatti un franchise che si è evoluto costantemente negli anni, proponendo a ogni rilascio una grafica leggermente migliorata, esperimenti con le angolazioni delle telecamere, coreografie più complesse, nuovi generi musicali e nuove modalità. Siamo passati dalla quasi esclusività del pop statunitense all’introduzione del k-pop, della musica francese, araba e persino italiana (non dimenticherò mai quando ho visto per la prima volta “Cercavo Amore” in Just Dance 2017); pur mantenendo l’idea di fondo, ovvero danzare seguendo i ballerini sullo schermo con l’obiettivo di ottenere il punteggio più alto possibile, Ubisoft non ha mai abbandonato il titolo ritmico, anzi.

La community di Just Dance, tra streamer, youtuber e fan in tutto il mondo, non è mai stata così attiva, e tutto l’amore dimostrato da Ubisoft per il franchise è stato riversato in Just Dance 2023 Edition, il nuovo titolo uscito il 22 novembre per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non solo infatti è stato introdotto un nuovo menu (cosa che comunque è sempre stata fatta ogni 3 anni), ma per la prima volta possiamo parlare di una vera e palpabile innovazione in ogni area del gameplay.

Nel multiverso di Just Dance

Siamo stati abituati a notare un miglioramento grafico ogni anno, ma in questa edizione Ubisoft ha spinto l’acceleratore, rendendo i ballerini più realistici che mai, mostrando — finalmente — l’espressività che non dovrebbe mai mancare nella danza e dando persino un nome a ognuno, visibile nella schermata di selezione del personaggio prima di cominciare la canzone. Inoltre, per la prima volta è presente una cosa simile a una campagna: una playlist che accompagna il giocatore nel “Danceverse“, una serie di brani che delineano una sorta di battaglia tra buoni e cattivi dove è facile intuire chi prevarrà alla fine, ma è comunque interessante vedere uno sforzo nel creare qualcosa di nuovo e più coinvolgente.

Se negli altri titoli vedevamo solo una quarantina di brani sconnessi tra di loro, in Just Dance 2023 Edition c’è invece un filo conduttore che lega quasi tutte le tracce, dato dai ballerini che si ripetono o che si introducono di soppiatto in altre canzoni. E non sto parlando dei classici mash-up presenti da sempre nel franchise, ma di veri e propri collegamenti meta-videoludici non solo con il gioco di per sé, ma anche con i suoi predecessori.

Ubisoft non dimentica e non ripudia infatti la sua eredità, anzi, decide di riprendere in mano un brano da Just Dance 2 amato dai fan, Toxic, svecchiandolo e riproponendolo in una veste completamente nuova, con una coreografia inedita, molto più complessa e adatta alla canzone, un costume decisamente più accattivante e tutte le innovazioni tecnologiche che nel 2010 non erano disponibili. Propone però anche la versione originale, permettendo così ai giocatori non veterani di ballare entrambe e constatare l’evoluzione incredibile avvenuta nel corso di 13 titoli (senza contare gli spin-off).

Una delle cose che ho apprezzato di più di Just Dance 2023 sono infatti le coreografie, molto più elaborate rispetto a quelle delle edizioni passate: c’è molta più fantasia sia negli sfondi che nell’ideazione dei personaggi, mentre il montaggio eccelso trasforma ogni brano in un video musicale, rendendo l’esperienza di gioco molto più coinvolgente e dinamica. Inoltre, viene dato spazio all’inclusività, con una coreografia che vede come protagonista un ballerino in sedia a rotelle, oltre alle solite tracce eseguibili interamente da seduti.

A livello di generi troviamo invece, come è ormai solito, un mix ben calibrato, con qualche chicca veramente inaspettata: se ormai siamo abituati a vedere molte canzoni k-pop data la loro alta ballabilità, mai mi sarei immaginata di ballare sulle note di Dumb dei Linkin Park o Bring Me To Life degli Evancescence… eppure funzionano alla perfezione. Non mancano ovviamente le classiche canzoni da Just Dance, perfette da eseguire in compagnia, e quelle con personaggi strani come robot e stick-man.

Un titolo destinato a morire?

Le innovazioni di Just Dance 2023 non si fermano però alle canzoni: come accennato è presente un nuovo menu, dall’aspetto molto più pulito e moderno, mentre viene dato più spazio alla personalizzazione. Possiamo infatti scegliere un avatar “intero” anziché la solita foto profilo, dei badge da mostrare affianco al nostro nome e persino l’effetto dei feedback su schermo, mentre rimangono anche gli alias e gli sfondi sbloccabili nel corso del gameplay. Interessante è anche l’introduzione di un sistema di obiettivi, che rendono il livellamento più completo rispetto al banale raccogliere XP.

Il nuovo elemento di cui Ubisoft va più fiero è però la possibilità di aggiungere amici, creando così stanze private nelle quali sfidarsi anche a distanza e non solamente più in locale. Si tratta di una funzionalità ottima di cui c’era veramente bisogno e che dà alla community di incontrarsi finalmente in modo virtuale, ma che non basta per sopperire a una gravissima mancanza: il World Dance Floor.

In Just Dance 2023 Edition è infatti — per ora — completamente assente la modalità competitiva online introdotta nell’edizione del 2014 e che consentiva ai giocatori di tutto il mondo di sfidarsi in tornei di 3 brani. Il World Dance Floor, per persone come me che giocano davvero tanto e nel corso di tutto l’anno fino all’uscita del titolo seguente, rappresentava un’ancora di salvezza dopo mesi passati a ripetere le stesse coreografie; l’aria di sfida dava un brio, un incentivo per continuare a giocare dopo mesi dall’uscita e per migliorarsi.

Il gioco è al momento appena uscito e c’è quindi la voglia di imparare tutte le canzoni, ma tra qualche mese, a meno che il World Dance Floor non venga inserito con un aggiornamento, questo stimolo svanirà inesorabilmente. Un altro elemento di cui è impossibile non lamentarsi al momento è la scarsa quantità di brani presenti nel Just Dance Unlimited, sezione a pagamento di Just Dance che nell’edizione precedente offriva ben 400 tracce, e che ora è invece stata decimata a 150; nonostante nel corso dell’anno verranno sicuramente rilasciati altri pezzi com’è solito fare da Ubisoft, dubito che ne verranno aggiunti 250, e considerando che il prezzo dell’abbonamento è invariato rispetto a Just Dance 2022, la qualità è decisamente inferiore.

Infine, voglio fare una piccola nota sulla versione per Switch di Just Dance 2023: nonostante la console di Nintendo sia comodissima per la presenza dei Joy-Con, che permettono di giocare senza dover acquistare accessori aggiuntivi come nel caso di Xbox e PlayStation, il titolo è stato ottimizzato veramente male. Il caricamento iniziale per la connessione allo Ubisoft Center è interminabile, e non sono rari i lag durante le partite. Nulla che renda l’opera ingiocabile, ma comunque una frustrazione aggiuntiva che non avevo mai dovuto provare nella versione per altre piattaforme.